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Ищу автора текстов для диктора. Подробнее в теме

Автор темы AKanaev, Сегодня, 10:27

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#1 AKanaev

AKanaev

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Отправлено Сегодня, 10:27

Написание текстов для диктора для Youtube канала

 

Добрый день.

 

Ищем автора для текстов на озвучку на Youtube канал.

Тексты обзорного стиля(типа дайжест) на товары с Алиэкспресс.

Темы текстов: автотовары, велотовары, инструменты, обзор самоделок, электроника, хайтек и т.п.

 

Примеры

14 ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ КИТАЯ С АЛИЭКСПРЕСС

 

12 САМЫХ ПОКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ для КУХНИ

 

Автор нужен на постоянное сотрудничество. Планируемый объем работ 3-5 текстов в неделю.

 

В начале сотрудничества подборки товаров предоставляем мы. В дальнейшем возможно делегирование подбор автору, будет обсуждаться отдельно.

 

Первое (тестовое) задание выполняется без жестких требований с нашей стороны – важно узнать, как это видит сам автор.

 

Приветствуется

 

Дружеский позитивный, оптимистический стиль

Доброжелательное отношение к товару и умение найти положительные качества товара

Умение понять техническое предназначение товара и популярным языком интересно объяснить это зрителю

 

Основные ограничения, которые распространяются и на это задание:

 

1. Текст не должен содержать ненормативную лексику.

2. Пошлого юмора.

3. Любых конструкций, имеющих политический окрас.

4. Дискриминации и оскорблений по каким-либо признакам.

 

По поводу стоимости работы тестового (первого) задания и дальнейшего сотрудничества подробнее расскажу при общении.

Связаться со мной можно тут но лучше по скайпу kanaev.andrey92

 


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