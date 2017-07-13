Ищу автора текстов для диктора. Подробнее в теме

Написание текстов для диктора для Youtube канала
Добрый день.
Ищем автора для текстов на озвучку на Youtube канал.
Тексты обзорного стиля(типа дайжест) на товары с Алиэкспресс.
Темы текстов: автотовары, велотовары, инструменты, обзор самоделок, электроника, хайтек и т.п.
Примеры
14 ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ КИТАЯ С АЛИЭКСПРЕСС
12 САМЫХ ПОКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ для КУХНИ
Автор нужен на постоянное сотрудничество. Планируемый объем работ 3-5 текстов в неделю.
В начале сотрудничества подборки товаров предоставляем мы. В дальнейшем возможно делегирование подбор автору, будет обсуждаться отдельно.
Первое (тестовое) задание выполняется без жестких требований с нашей стороны – важно узнать, как это видит сам автор.
Приветствуется
Дружеский позитивный, оптимистический стиль
Доброжелательное отношение к товару и умение найти положительные качества товара
Умение понять техническое предназначение товара и популярным языком интересно объяснить это зрителю
Основные ограничения, которые распространяются и на это задание:
1. Текст не должен содержать ненормативную лексику.
2. Пошлого юмора.
3. Любых конструкций, имеющих политический окрас.
4. Дискриминации и оскорблений по каким-либо признакам.
По поводу стоимости работы тестового (первого) задания и дальнейшего сотрудничества подробнее расскажу при общении.
Связаться со мной можно тут но лучше по скайпу kanaev.andrey92