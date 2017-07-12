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Win&Win: софт для клубов под 15-10% без посредников

Автор темы winivan, Сегодня, 12:55

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#1 winivan

winivan

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Отправлено Сегодня, 12:55

Подключение к системе Win&Win за 1 день

***возможность установки ПО без жесткого диска
***возможность использования терминала самообслуживания

Сотрудничество с нами:
- Оригинальное программное обеспечение;
- Бесплатные кредиты для теста системы + приветственный бонус новым партнерам (25 000 без первого пополнения);
- Комфортный сервис: режим работы персонального менеджера - 24/7; 
- Возможность разбивки платежа на несколько частей;
- Гибкие условия сотрудничества, выбор оптимальной схема работы, системы оплаты и способа подключения.

Преимущества Вин Вин - это максимальная степень внедрения настроек, а именно:
- деноминация от 0.01 до 100;
- процент отдачи - 70-99%
- ограничение максимального убытка за сутки;
- красная кнопка;
- cashback - 10-35%;
- персональное изменение отдачи для каждой игры;
- дополнительные настройки для существующих и новых залов.

Связаться с персональным менеджеров, получить дополнительную информацию, заказать подключение - на сайте http://winwin-casino.com.

 

Будем рады сотрудничеству с Вами!

 


Сообщение отредактировал winivan: Сегодня, 13:04

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