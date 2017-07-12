Win&Win: софт для клубов под 15-10% без посредников

Подключение к системе Win&Win за 1 день
***возможность установки ПО без жесткого диска
***возможность использования терминала самообслуживания
Сотрудничество с нами:
- Оригинальное программное обеспечение;
- Бесплатные кредиты для теста системы + приветственный бонус новым партнерам (25 000 без первого пополнения);
- Комфортный сервис: режим работы персонального менеджера - 24/7;
- Возможность разбивки платежа на несколько частей;
- Гибкие условия сотрудничества, выбор оптимальной схема работы, системы оплаты и способа подключения.
Преимущества Вин Вин - это максимальная степень внедрения настроек, а именно:
- деноминация от 0.01 до 100;
- процент отдачи - 70-99%
- ограничение максимального убытка за сутки;
- красная кнопка;
- cashback - 10-35%;
- персональное изменение отдачи для каждой игры;
- дополнительные настройки для существующих и новых залов.
Связаться с персональным менеджеров, получить дополнительную информацию, заказать подключение - на сайте http://winwin-casino.com.
Будем рады сотрудничеству с Вами!
Сообщение отредактировал winivan: Сегодня, 13:04