Win&Win: софт для клубов под 15-10% без посредников

Отправлено Сегодня, 12:55

Подключение к системе Win&Win за 1 день



***возможность установки ПО без жесткого диска

***возможность использования терминала самообслуживания



Сотрудничество с нами:

- Оригинальное программное обеспечение;

- Бесплатные кредиты для теста системы + приветственный бонус новым партнерам (25 000 без первого пополнения);

- Комфортный сервис: режим работы персонального менеджера - 24/7;

- Возможность разбивки платежа на несколько частей;

- Гибкие условия сотрудничества, выбор оптимальной схема работы, системы оплаты и способа подключения.



Преимущества Вин Вин - это максимальная степень внедрения настроек, а именно:

- деноминация от 0.01 до 100;

- процент отдачи - 70-99%

- ограничение максимального убытка за сутки;

- красная кнопка;

- cashback - 10-35%;

- персональное изменение отдачи для каждой игры;

- дополнительные настройки для существующих и новых залов.



Связаться с персональным менеджеров, получить дополнительную информацию, заказать подключение - на сайте http://winwin-casino.com.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Сообщение отредактировал winivan: Сегодня, 13:04