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Профессиональная настройка Яндекс Директ и Google Adwords

Автор темы Карандышевъ, Сегодня, 17:22

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#1 Карандышевъ

Карандышевъ

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 17:22

Предлагаю профессиональную настройку контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords. Вдумчиво, внимательно и ответственно.

Содержание и качество работ

  • Подбор группировка семантического ядра.
  • Кросс-минусация запросов для того, чтоб похожие запросы не конкурировали между собой на аукционе.
  • Расчет максимальной стоимости кликов исходя из конверсии сайта и требований к стоимости привлечении платящего клиента для того, чтоб кампания была экономически обоснованной.
  • Создание и тестирование объявлений.
  • Тестирование различных каналов (Поиск, РСЯ, КМС, DSK).
  • Настройка ретаргетинга и ремаркетинга.
  • Регулярная проверка релевантности трафика и фильтрация нецелевых запросов для, того чтоб предотвратить нецелевое расходование средств.
  • Регулярная проверка конверсионности источников и каналов трафика для того, чтоб оптимизировать бюджет кампании.

Есть сертификаты гугл и яндекс.
Есть опыт работы в разных нишах (недвижимость, ювелирные украшения, автосервис, обучающие курсы, сетевой бизнес, БАДы, лечение за рубежом).
Есть опыт прохождения модерации по сложным тематикам.

Например. Кампании, стоимость кликов в которой лежала в диапазоне между 300-1300 рублей, а требование к стоимости привлечения продажи было не больше 500 рублей. Было проработано семантическое ядро и стоимость привлечения лида в итоге составило 240-360 рублей.

Стоимость услуг зависит от конкретного проекта.

Контакты:

почта a_manzya@mail.ru
скайп a.karandyshev
viber/whatsapp/telegram +7 900 351 351 7
Facebook https://www.facebook...100001712605009
Вконтакте https://vk.com/karandyshev

 


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