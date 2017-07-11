Профессиональная настройка Яндекс Директ и Google Adwords

Отправлено Сегодня, 17:22

Предлагаю профессиональную настройку контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords. Вдумчиво, внимательно и ответственно.



Содержание и качество работ

Подбор группировка семантического ядра.

Кросс-минусация запросов для того, чтоб похожие запросы не конкурировали между собой на аукционе.

Расчет максимальной стоимости кликов исходя из конверсии сайта и требований к стоимости привлечении платящего клиента для того, чтоб кампания была экономически обоснованной.

Создание и тестирование объявлений.

Тестирование различных каналов (Поиск, РСЯ, КМС, DSK).

Настройка ретаргетинга и ремаркетинга.

Регулярная проверка релевантности трафика и фильтрация нецелевых запросов для, того чтоб предотвратить нецелевое расходование средств.

Регулярная проверка конверсионности источников и каналов трафика для того, чтоб оптимизировать бюджет кампании.

Есть сертификаты гугл и яндекс.

Есть опыт работы в разных нишах (недвижимость, ювелирные украшения, автосервис, обучающие курсы, сетевой бизнес, БАДы, лечение за рубежом).

Есть опыт прохождения модерации по сложным тематикам.



Например. Кампании, стоимость кликов в которой лежала в диапазоне между 300-1300 рублей, а требование к стоимости привлечения продажи было не больше 500 рублей. Было проработано семантическое ядро и стоимость привлечения лида в итоге составило 240-360 рублей.



Стоимость услуг зависит от конкретного проекта.



Контакты:



почта a_manzya@mail.ru

скайп a.karandyshev

viber/whatsapp/telegram +7 900 351 351 7

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