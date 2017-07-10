Партнёрская программа тренингового центра с регулярными запусками

Отправлено Сегодня, 12:10

Тренинги и курсы по эзотерике, психологии, бизнесу, здоровью и красоте предлагает широкой аудитории Центр "Альфа и Омега".

Постоянно разыскиваются и тестируются запуски с новыми авторами, но всегда тренеры - профессионалы высочайшего класса в своём деле, дающие серьёзные результаты своим клиентам. Запуски идут параллельно - сразу несколько, поэтому легко подобрать тренера под свою нишу.

К примеру, в июне были запуски по Этель Аданье и Санджару Муминову. Красота и бизнес не уступили друг другу, показав одинаково высокие конверсии продаж

Партнёрам работать легко и приятно, опираясь на предоставляемые к каждому запуску или распродаже серии готовых писем, ведущих на убедительные и ёмкие лендинги. Хорошо работают разогревающие мини-курсы, с заранее записанными авторами уроками и домашними заданиями, которые всегда создают оживлённую движуху в комментариях к ним со стороны участников.



В них подписчика знакомят с предложением, мотивируют постепенно и аргументированно.

Анонсируя нового спикера, можно использовать всю приготовленную линейку писем, либо отправить одно-два письма, если вам так удобнее.

Мои лучшие рекомендации этой партнёрской программе >>>

Больших продаж!