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Партнёрская программа тренингового центра с регулярными запусками

Автор темы lingvista, Сегодня, 12:10
продажа тренингов партнёрская программа инфобизнес курсы по саморазвитию альфа и омега

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

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55
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 12:10

Тренинги и курсы по эзотерике, психологии, бизнесу, здоровью и красоте предлагает широкой аудитории Центр "Альфа и Омега".

 

Постоянно разыскиваются и тестируются запуски с новыми авторами, но всегда тренеры - профессионалы высочайшего класса в своём деле, дающие серьёзные результаты своим клиентам. Запуски идут параллельно - сразу несколько, поэтому легко подобрать тренера под свою нишу.

 

К примеру, в июне были запуски по Этель Аданье и Санджару Муминову. Красота и бизнес не уступили друг другу, показав одинаково высокие конверсии продаж :)

 

Партнёрам работать легко и приятно, опираясь на предоставляемые к каждому запуску или распродаже серии готовых писем, ведущих на убедительные и ёмкие лендинги. Хорошо работают разогревающие мини-курсы, с заранее записанными авторами уроками и домашними заданиями, которые всегда создают оживлённую движуху в комментариях к ним со стороны участников.

В них подписчика знакомят с предложением, мотивируют постепенно и аргументированно.
Анонсируя нового спикера, можно использовать всю приготовленную линейку писем, либо отправить одно-два письма, если вам так удобнее.

 

Мои лучшие рекомендации этой партнёрской программе >>>

 

Больших продаж!


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