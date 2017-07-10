Отправлено Сегодня, 11:27

FINANCIAL B2B & B2C EXPO



Москва | 1-2 декабря 2017 г.

Крупнейшая в России и СНГ ежегодная выставка-форум финансовых технологий и

услуг.





1 декабоя: ДОСТУП: ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ!

2 декабря: ДОСТУП: ВСЕ ПОСЕТИТЕЛИ!



ТЕМЫ: Финансовый ритейл. Регуляция финансового бизнеса и репутация.

Искусственный интеллект и автоматизация трейдинга. Вопросы ликвидности.

Платежные системы и процессинг. Маркетинг и воронка продаж: контент,

депозиты, удержание клиента. Финтех – мобилизация и трансформация

финансовой индустрии. Эволюция трейдинговых продуктов. Цифровые активы -

криптовалюты. Affilate и IB программы в финансовой сфере. Реклама

финансовых услуг: нативная реклама, баннерные системы, соц. сети. Рассылки

(Email-marketing, смс) колл-центры. Создание филиалов и представительств

особенности рынка. CRM системы в финансовой сфере. HR и Headhunting

финансистов. Трейдинговые платформы (бинарные опционы, форекс, акции,

фьючерсы). Социальный трейдинг и копи-трейдинг (акции, валюты, индексы,

товары и ETF (CFD)). Юридические услуги.



ПРОГРАММА: Выставка, Конференция, презентации и мастер-классы компаний

участников.





Не пропусти!

http://financialexpo.ru

