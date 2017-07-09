Юлия Ляшун МОШЕННИК!

Отправлено Вчера, 17:38

Добрый день!



Сейчас краткая предыстория и разбор по фактам.



Создаем мультфильмы, возникла нужда в графическом дизайнере, вот и решили найти кого то из фриланса.

Наш выбор пал на Юлию Ляшун

https://vk.com/id37283787

https://www.facebook.com/yuliyalya

Большой опыт работы, хорошее портфолио, просто идеальный графист, вы посмотрите:

http://portfolios.ru/Yula

https://www.behance....hun/collections

illustrators.ru/users/id5237

https://www.shutters...a13?language=en



Ситуация просто как день. Девушка берет полную предоплату, в итоге начинает морозится, ну и как бы съезжать на личные проблемы. Все понимаю, все хорошо, но есть работа за которую взялась, скажи сроки, я подожду. Договорились в Скайпе во вторник, что в пятницу будет работать, в итоге в пятницу в Скапе она кидает в черный список. В общем нет обещанной выполненной работы и денег нет. Полысел так сказать почти на 3 тыс. грн. Да вроде сам виноват, контракт не заключали, но неприятно. А вы уж сами смотрите доверять ей или нет, но я бы не стал.

Вот кстати скрины переписки во вторник в Скайпей.