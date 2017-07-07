Ядовитые подсознательные убеждения против обогащения

Отправлено Сегодня, 16:38

Здравствуйте и процветайте, братья и сёстры Земляне.

Подсознательные убеждения из детства и юношества влияют на наше настоящее - не надо и доказывать.

я работал с психологом и нашёл для себя просто кучу причин и выгод не быть богатым.

но, судя по доходам - найти их ещё недостаточно. надо эти убеждения изменить на другие, чтобы обрести долгожданную свободу заниматься именно тем делом, в котором просыпается душа))

давайте поищем вместе специалиста, который за разумную плату помогает (и уже многим помог!) стать состоятельнее через смену убеждений.

одно условие: публикуем тут только ФИО или ник Учителя. никаких ссылок!

ссылки чаще всего бывают явно партнёрские или редирект. а это будут уже "рекомендации" не от чистого сердца, а материально заинтересованные... и доверие автоматически падает, даже если Учитель реально вам очень помог.

Пожалуйста)) Вы получите свои комиссионные на более высоком кармическом плане.

и заранее спасибо!