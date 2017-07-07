Перейти к содержимому

Фотография

Ядовитые подсознательные убеждения против обогащения

Автор темы Ion, Сегодня, 16:38

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Ion

Ion

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 21 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:38

Здравствуйте и процветайте, братья и сёстры Земляне.

Подсознательные убеждения из детства и юношества влияют на наше настоящее - не надо и доказывать.

я работал с психологом и нашёл для себя просто кучу причин и выгод не быть богатым.

но, судя по доходам - найти их ещё недостаточно. надо эти убеждения изменить на другие, чтобы обрести долгожданную свободу заниматься именно тем делом, в котором просыпается душа))

 

давайте поищем вместе специалиста, который за разумную плату помогает (и уже многим помог!) стать состоятельнее через смену убеждений.

 

одно условие: публикуем тут только ФИО или ник Учителя. никаких ссылок!

ссылки чаще всего бывают явно партнёрские или редирект. а это будут уже "рекомендации" не от чистого сердца, а материально заинтересованные... и доверие автоматически падает, даже если Учитель реально вам очень помог.

Пожалуйста)) Вы получите свои комиссионные на более высоком кармическом плане.

и заранее спасибо!


  • 0
На правах рекламы

#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 349 сообщений
6 471
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:42

я работал с психологом и нашёл для себя просто кучу причин и выгод не быть богатым.

 

Теперь ищите причины и выгоды быть богатым :)


  • 0

Любовь это наше Всё...
Для всех, кто страдает от долгов и кредитов
Один маленький алгоритм большой денежной перспективы - скачать книгу
Чтобы приобрести продукцию "Сибирское здоровье", используйте мой номер 55 16223. Или получите от меня в подарок свой личный.

Обратно в Общие психологические проблемы


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Психология
  3. Общие психологические проблемы
  4. Правила форума