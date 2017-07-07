Перейти к содержимому

Фотография

Арбитраж с помощью контекстной рекламы

Автор темы Михаил321, Сегодня, 09:43

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Михаил321

Михаил321

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:43

Кейс от сервиса GetDirect (getdiret.ru)(бесплатный сервис автоматизации Яндекс.Директа). 
Кампания с использованием xml-фид магазина "Мвидео", категория товаров "Холодильники с нижней морозильной камерой". В результате генерации получили 318 объявлений, 2148 ключей. За полтора месяца слива трафика получили такие результаты:
 
Показов: 32519;
Кликов: 3141;
CTR: 9.66;
Средняя цена за клик: 0.13 у.е.;
Расход: 211 у.е.;
Доход: 328 у.е.;
Прибыль: 117 у.е.;
ROI: 54%.
 
Чистая прибыль: 6987 руб.
 
А теперь подробно
 
На создание шаблона генерации объявлений в Getdirect (getdiret.ru) и запуск кампании было потрачено минут 20. Вручную создавать такое количество объявлений пришлось бы в разы дольше (мы пробовали).
Для автоматизированного управления ставками использовали инструмент стратегий в том же getdirect (getdiret.ru). Суть созданной стратегии: уменьшать ставку и отключать фразу при достижении определенного количества кликов и отсутствия конверсий, если же конверсии есть — то выставлять ставку в соответствии с доходностью с клика. Настраивается всё в разделе "Стратегии", где есть подробный мануал. Таким образом проще контролировать и следить за большим количеством рекламы.
 
В сам генератор можно загрузить либо xml-фид с компьютера, либо указать его ссылкой. После того, как фид будет загружен в генератор — можно приступать к настройке шаблона генерации объявлений. В шаблоне мы создали правила, по которым будут генериться объявления: заголовок, текст объявления, ссылка (можно сразу генерить subid под каждый товар). Также создаем правила генерации ключевых фраз.
 
Для генерации можно использовать любые доступные значения из загруженного xml-фида.
Выбираем в фильтре нужную категория товаров для генерации объявлений.
После настройки шаблона можно вызвать предпросмотр объявлений (до отправки на генерацию в аккаунт). 
Отправляем на генерацию, и получаем в Директе наши объявления
 
Статус публикации объявлений меняется автоматически в соответствии с информацией о наличии из фида. То есть объявления по товарам, которых в данный момент нет в наличии, показываться не будут, и, соответственно, не будет тратится впустую бюджет. Настройки РК в Директе мы использовали вполне обычные - ГЕО, показ только в поиске, стратегия - наивысшая доступная позиция.
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Яндекс.Директ


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Контекстная реклама
  4. Яндекс.Директ
  5. Правила форума