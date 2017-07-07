Арбитраж с помощью контекстной рекламы

Отправлено Сегодня, 09:43

Кейс от сервиса GetDirect (getdiret.ru)(бесплатный сервис автоматизации Яндекс.Директа).

Кампания с использованием xml-фид магазина "Мвидео", категория товаров "Холодильники с нижней морозильной камерой". В результате генерации получили 318 объявлений, 2148 ключей. За полтора месяца слива трафика получили такие результаты:

Показов: 32519;

Кликов: 3141;

CTR: 9.66;

Средняя цена за клик: 0.13 у.е.;

Расход: 211 у.е.;

Доход: 328 у.е.;

Прибыль: 117 у.е.;

ROI: 54%.

Чистая прибыль: 6987 руб.

А теперь подробно

На создание шаблона генерации объявлений в Getdirect (getdiret.ru) и запуск кампании было потрачено минут 20. Вручную создавать такое количество объявлений пришлось бы в разы дольше (мы пробовали).

Для автоматизированного управления ставками использовали инструмент стратегий в том же getdirect (getdiret.ru). Суть созданной стратегии: уменьшать ставку и отключать фразу при достижении определенного количества кликов и отсутствия конверсий, если же конверсии есть — то выставлять ставку в соответствии с доходностью с клика. Настраивается всё в разделе "Стратегии", где есть подробный мануал. Таким образом проще контролировать и следить за большим количеством рекламы.

В сам генератор можно загрузить либо xml-фид с компьютера, либо указать его ссылкой. После того, как фид будет загружен в генератор — можно приступать к настройке шаблона генерации объявлений. В шаблоне мы создали правила, по которым будут генериться объявления: заголовок, текст объявления, ссылка (можно сразу генерить subid под каждый товар). Также создаем правила генерации ключевых фраз.

Для генерации можно использовать любые доступные значения из загруженного xml-фида.

Выбираем в фильтре нужную категория товаров для генерации объявлений.

После настройки шаблона можно вызвать предпросмотр объявлений (до отправки на генерацию в аккаунт).

Отправляем на генерацию, и получаем в Директе наши объявления

Статус публикации объявлений меняется автоматически в соответствии с информацией о наличии из фида. То есть объявления по товарам, которых в данный момент нет в наличии, показываться не будут, и, соответственно, не будет тратится впустую бюджет. Настройки РК в Директе мы использовали вполне обычные - ГЕО, показ только в поиске, стратегия - наивысшая доступная позиция.