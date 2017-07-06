Продам Dedicated Servers (Дедики!)

Отправлено Вчера, 11:23

Доброго времени суток! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers (Дедики!)

В наличии только быстрые сервера 50 Мбит и выше, для любых целей!





Цены на дедики самые демократичные, гораздо ниже чем у конкурентов! 2-3$

На все дедики дается гарантия 48 часов!!!

Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если вашу учетную запись удалили, закрыли-это не гарантийный случай, и в нем ни каких замен и возвратов средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантированным рабочим интернетом!

Работа через гарант приветствуется за ваш счет!

Список стран, которые есть в наличии:

Россия

Украина

Швейцария

Нидерланды

Эстония

Великобритания

США

Канада

Франция

Германия

Латвия

Связаться можно:

ICQ: 373778810

JABBER: sema1834@xmpp.jp

Оплата: QIWI +79225247978

EMAIL: semma18@yandex.ru