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Продам Dedicated Servers (Дедики!)

Автор темы semma, Вчера, 11:23

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#1 semma

semma

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Отправлено Вчера, 11:23

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Доброго времени суток! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers (Дедики!)

 

В наличии только быстрые сервера  50 Мбит  и выше, для любых целей!

 

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Цены на дедики самые демократичные, гораздо ниже чем у конкурентов!   2-3$

На все дедики дается гарантия  48 часов!!!

Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если вашу учетную запись удалили, закрыли-это не гарантийный случай, и в нем ни каких замен и возвратов средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантированным рабочим интернетом!

Работа через гарант приветствуется  за ваш счет!

Список стран, которые есть в наличии:

Россия

Украина

Швейцария

Нидерланды

Эстония

Великобритания

США

Канада

Франция

Германия

Латвия

Связаться можно:

ICQ: 373778810

JABBER: sema1834@xmpp.jp

Оплата: QIWI +79225247978

EMAIL: semma18@yandex.ru

 


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