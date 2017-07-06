Продам Dedicated Servers (Дедики!)

Доброго времени суток! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers (Дедики!)
В наличии только быстрые сервера 50 Мбит и выше, для любых целей!
Цены на дедики самые демократичные, гораздо ниже чем у конкурентов! 2-3$
На все дедики дается гарантия 48 часов!!!
Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если вашу учетную запись удалили, закрыли-это не гарантийный случай, и в нем ни каких замен и возвратов средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантированным рабочим интернетом!
Работа через гарант приветствуется за ваш счет!
Список стран, которые есть в наличии:
Россия
Украина
Швейцария
Нидерланды
Эстония
Великобритания
США
Канада
Франция
Германия
Латвия
Связаться можно:
ICQ: 373778810
JABBER: sema1834@xmpp.jp
Оплата: QIWI +79225247978
EMAIL: semma18@yandex.ru