Какие партнерки выгоднее продвигать?

Отправлено Сегодня, 01:06

А какие сейчас самые выгодные партнерские программы для заработка, продвижение инфопродуктов (видеокурсы, тренинги и т.п.), за которые с одного покупателя можно получить комиссионые только разово или же продвижение сервисов с ежемесячной оплатой, за которые можно получать комиссионые до тех пор, пока приведенные клиенты пользуются ими, то есть с каждой абонплаты?

Сообщение отредактировал Sova: Сегодня, 01:34