Сообщение отредактировал Sova: Сегодня, 01:34
Какие партнерки выгоднее продвигать?
Автор темы Sova, Сегодня, 01:06выгодные партнерские программы
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#1
Отправлено Сегодня, 01:06
А какие сейчас самые выгодные партнерские программы для заработка, продвижение инфопродуктов (видеокурсы, тренинги и т.п.), за которые с одного покупателя можно получить комиссионые только разово или же продвижение сервисов с ежемесячной оплатой, за которые можно получать комиссионые до тех пор, пока приведенные клиенты пользуются ими, то есть с каждой абонплаты?
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