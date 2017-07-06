Перейти к содержимому

Фотография

Какие партнерки выгоднее продвигать?

Автор темы Sova, Сегодня, 01:06
выгодные партнерские программы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Sova

Sova

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 128 сообщений
45
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 01:06

А какие сейчас самые выгодные партнерские программы для заработка, продвижение инфопродуктов (видеокурсы, тренинги и т.п.), за которые с одного покупателя можно получить комиссионые только разово или же продвижение сервисов с ежемесячной оплатой, за которые можно получать комиссионые до тех пор, пока приведенные клиенты пользуются ими, то есть с каждой абонплаты?

Сообщение отредактировал Sova: Сегодня, 01:34

  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума