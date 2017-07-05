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Вебинар "Семантика для Seo и контекстной рекламы. Seo vs PPC".

Автор темы Seomarina, Сегодня, 13:38

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#1 Seomarina

Seomarina

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Отправлено Сегодня, 13:38

11 июля в 15:00 Руководитель отдела продаж MOAB Илья Исерсон и Руководитель компании SEO Интеллект Артур Латыпов проведут совместный бесплатный вебинар "Семантика для Seo и контекстной рекламы.  Seo vs PPC".

 
Илья Исерсон расскажет:
Семантика для контекстной рекламы: то, о чем не говорят на вебинарах
Семантика для сложных ниш: как быть, когда не знаешь запроса?
Семантика для фидов: почему для товарной рекламы тоже надо собирать семантику?
 
Артур Латыпов:
Семантическое ядро для SEO в 2017 году
Какое СЯ должно быть для успешного продвижения
Приемы по сбору ключевых запросов, свойства ключевых запросов
Удаление неподходящих запросов & формирование итогового списка
Разница СЯ между SEO и Контекстом
 
Смотреть записи предыдущих вебинаров/программ: https://goo.gl/JbJCtz 

 


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