11 июля в 15:00 Руководитель отдела продаж MOAB Илья Исерсон и Руководитель компании SEO Интеллект Артур Латыпов проведут совместный бесплатный вебинар "Семантика для Seo и контекстной рекламы. Seo vs PPC".
Илья Исерсон расскажет:
Семантика для контекстной рекламы: то, о чем не говорят на вебинарах
Семантика для сложных ниш: как быть, когда не знаешь запроса?
Семантика для фидов: почему для товарной рекламы тоже надо собирать семантику?
Артур Латыпов:
Семантическое ядро для SEO в 2017 году
Какое СЯ должно быть для успешного продвижения
Приемы по сбору ключевых запросов, свойства ключевых запросов
Удаление неподходящих запросов & формирование итогового списка
Разница СЯ между SEO и Контекстом
Смотреть записи предыдущих вебинаров/программ: https://goo.gl/JbJCtz