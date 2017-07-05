Отправлено Сегодня, 13:38

11 июля в 15:00 Руководитель отдела продаж MOAB Илья Исерсон и Руководитель компании SEO Интеллект Артур Латыпов проведут совместный бесплатный вебинар "Семантика для Seo и контекстной рекламы. Seo vs PPC".

Илья Исерсон расскажет:

Семантика для контекстной рекламы: то, о чем не говорят на вебинарах

Семантика для сложных ниш: как быть, когда не знаешь запроса?

Семантика для фидов: почему для товарной рекламы тоже надо собирать семантику?

Артур Латыпов:

Семантическое ядро для SEO в 2017 году

Какое СЯ должно быть для успешного продвижения

Приемы по сбору ключевых запросов, свойства ключевых запросов

Удаление неподходящих запросов & формирование итогового списка

Разница СЯ между SEO и Контекстом