Отправлено Сегодня, 11:51

FXOpen запускает программу возврата денежных средств





Компания FXOpen с радостью сообщает о запуске новой программы «Кэшбэк», которая позволяет трейдерам получать дополнительное денежное возмещение за любые виды сделок, включая убыточные. Получить возмещение очень просто: кэшбэк автоматически поступает на мультивалютный Комиссионный счет без дополнительных действий со стороны трейдера. Сумма возврата денежных средств определяется с учетом маржи, задействованной на всех торговых счетах клиента.



Воспользоваться программой Кэшбэк можно на протяжении 90 дней с момента регистрации клиента в компании. Минимальная сумма возврата составляет 5 USD, максимальная – 1000 USD. Максимальная сумма возмещения со сделки – 100 USD.















Как рассчитать Кэшбэк?







Базовая партнерская комиссия (процент от торговой комиссии FXOpen) равна 2,4 пункта (в 5-значном формате котировок) за завершенную сделку для STP счетов и 15% от комиссии для счетов ECN и Крипто.







В таблице указаны значения коэффициентов для расчета кэшбэка. В правой колонке приведен пример расчета кэшбэка для Стандартной комиссии в 15 $.



Таблица видна по ссылке внизу поста.







В чем преимущества Cashback-сервиса от FXOpen?









Размер возмещения может достигать 150% от базовой партнерской комиссии с каждой совершенной сделки. Среди брокеров это одна из самых высоких выплат.



Возврат денежных средств полностью автоматизирован. Зачисления поступают на Комиссионный счет. Сразу после зачисления эти средства могут быть выведены или использованы для торговли.



Программа автоматически активируется в момент регистрации клиента без дополнительных заявок или активаций и действует на протяжении 90 дней.