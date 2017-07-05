FXOpen запускает программу возврата денежных средств
Компания FXOpen с радостью сообщает о запуске новой программы «Кэшбэк», которая позволяет трейдерам получать дополнительное денежное возмещение за любые виды сделок, включая убыточные. Получить возмещение очень просто: кэшбэк автоматически поступает на мультивалютный Комиссионный счет без дополнительных действий со стороны трейдера. Сумма возврата денежных средств определяется с учетом маржи, задействованной на всех торговых счетах клиента.
Воспользоваться программой Кэшбэк можно на протяжении 90 дней с момента регистрации клиента в компании. Минимальная сумма возврата составляет 5 USD, максимальная – 1000 USD. Максимальная сумма возмещения со сделки – 100 USD.
Как рассчитать Кэшбэк?
Базовая партнерская комиссия (процент от торговой комиссии FXOpen) равна 2,4 пункта (в 5-значном формате котировок) за завершенную сделку для STP счетов и 15% от комиссии для счетов ECN и Крипто.
В таблице указаны значения коэффициентов для расчета кэшбэка. В правой колонке приведен пример расчета кэшбэка для Стандартной комиссии в 15 $.
Таблица видна по ссылке внизу поста.
В чем преимущества Cashback-сервиса от FXOpen?
- Размер возмещения может достигать 150% от базовой партнерской комиссии с каждой совершенной сделки. Среди брокеров это одна из самых высоких выплат.
- Возврат денежных средств полностью автоматизирован. Зачисления поступают на Комиссионный счет. Сразу после зачисления эти средства могут быть выведены или использованы для торговли.
- Программа автоматически активируется в момент регистрации клиента без дополнительных заявок или активаций и действует на протяжении 90 дней.
Ознакомиться подробнее с программой «Кэшбэк» можно в Базе знаний FXOpen.
Источник: Новости компании FXOpen