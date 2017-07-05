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FXOpen запускает программу возврата денежных средств

Автор темы Expatterns, Сегодня, 11:51

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Expatterns

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Отправлено Сегодня, 11:51

FXOpen запускает программу возврата денежных средств


Компания FXOpen с радостью сообщает о запуске новой программы «Кэшбэк», которая позволяет трейдерам получать дополнительное денежное возмещение за любые виды сделок, включая убыточные. Получить возмещение очень просто: кэшбэк автоматически поступает на мультивалютный  Комиссионный счет без дополнительных действий со стороны трейдера. Сумма возврата денежных средств определяется с учетом маржи, задействованной на всех торговых счетах клиента.

Воспользоваться программой Кэшбэк можно на протяжении 90 дней с момента регистрации клиента в компании. Минимальная сумма возврата составляет 5 USD, максимальная – 1000 USD. Максимальная сумма возмещения со сделки – 100 USD.

 

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Как рассчитать Кэшбэк?

 

Базовая партнерская комиссия (процент от торговой комиссии FXOpen) равна 2,4 пункта (в 5-значном формате котировок) за завершенную сделку для STP счетов и 15% от комиссии для счетов ECN и Крипто.

 

В таблице указаны значения коэффициентов для расчета кэшбэка. В правой колонке приведен пример расчета кэшбэка для Стандартной комиссии в 15 $.

Таблица видна по ссылке внизу  поста.

 

В чем преимущества Cashback-сервиса от FXOpen?

 

  • Размер возмещения может достигать 150% от базовой партнерской комиссии с каждой совершенной сделки. Среди брокеров это одна из самых высоких выплат.
  • Возврат денежных средств полностью автоматизирован. Зачисления поступают на Комиссионный счет. Сразу после зачисления эти средства могут быть выведены или использованы для торговли.
  • Программа автоматически активируется в момент регистрации клиента без дополнительных заявок или активаций и действует на протяжении 90 дней.


Ознакомиться подробнее с программой «Кэшбэк» можно в Базе знаний FXOpen.

 

Источник: Новости компании FXOpen

 


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