Отправлено Сегодня, 11:02

Здравствуйте уважаемые форумчане!

Отношения к киберсантам никакого не имею, моя тема в благотворительности. Но тут читая посты о заработках в интернете задумалась, может хватит сидеть и ждать, что что-то упадёт с неба!? Может тоже попробовать заняться какой-нибудь работой в сети? Вот только фриланс не мое, на капчи много не заработаешь, а вложиться не могу, на лечение кое-как хватает. Может посоветуете варианты какие-либо? Спасибо.

