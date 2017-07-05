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Автор темы Эльза Римовна, Сегодня, 11:02

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#1 Эльза Римовна

Эльза Римовна

    Ученик

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  • 15 сообщений
1
Обычный
  • Страна, Город:
    ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 11:02

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Отношения к киберсантам никакого не имею, моя тема в благотворительности. Но тут читая посты о заработках в интернете задумалась, может хватит сидеть и ждать, что что-то упадёт с неба!? Может тоже попробовать заняться какой-нибудь работой в сети? Вот только фриланс не мое, на капчи много не заработаешь, а вложиться не могу, на лечение кое-как хватает. Может посоветуете варианты какие-либо? Спасибо.
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