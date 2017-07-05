Здравствуйте уважаемые форумчане!
Отношения к киберсантам никакого не имею, моя тема в благотворительности. Но тут читая посты о заработках в интернете задумалась, может хватит сидеть и ждать, что что-то упадёт с неба!? Может тоже попробовать заняться какой-нибудь работой в сети? Вот только фриланс не мое, на капчи много не заработаешь, а вложиться не могу, на лечение кое-как хватает. Может посоветуете варианты какие-либо? Спасибо.
Посоветуйте работу в Сети
#1
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:02
Здравствуйте уважаемые форумчане!
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#2
Отправлено 05 Июль 2017 - 22:05
Эльза, если БЕЗ вложений и БЕЗ стартового капитала, то вижу лишь один более-менее приемлемый вариант - заработок на ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММАХ...
Вот, например, наша (Info-DVD.Ru) партнерка - http://info-dvd.ru/partnership/about
А здесь, на нашем же форуме, целый огромный раздел, посвященный самым разным партнеркам - http://www.info-foru...skie-programmy/
- 1
Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
#3
Отправлено 05 Июль 2017 - 23:51
БЕЗ вложений и БЕЗ стартового капитала
А какие сейчас есть актуальные способы получения бесплатного трафика, который будет конвертироваться в продажи?
Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: 07 Июль 2017 - 16:46
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#4
Отправлено 06 Июль 2017 - 00:04
А какие сейчас есть актуальные способы получения бесплатного трафика, который будет конвертироваться в продажи?
Полагаю, все то же, что и раньше - постинг на форумы, в соцсети, на ютуб и пр.
Самое лучшее: создать нормальную "воронку" и заманивать посетителей в неё - через грамотно составленные литген-магниты, при помощи интригующих текстов-зазывалок...
Так же, возможен вирусный маркетинг, но это уже высший пилотаж, да и фактор везения здесь весьма немаловажен...
Из БЕСПЛАТНЫХ способов, наверное, это всё..
Ах, да! Самый эффективный бесплатный способ, но при этом и самый сложный, и долгий - вести ПОЛЕЗНЫЙ и ИНТЕРЕСНЫЙ авторский блог/сайт...
Если же речь вести об эффективных методах (но платных), в первую очередь это - контекстная реклама, тизерная реклама, платная реклама в соцсетях, покупка места под статьи в тематических рассылках и блогах...
ИМХО...
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Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
#5
Отправлено 06 Июль 2017 - 00:27
Анатолий Белоусов,
А что скажите по поводу моей темы о подписях на форумах http://www.info-foru...ei-na-forumakh/
она напрямую связана с Вашими ответами в этой теме.
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#6
Отправлено 06 Июль 2017 - 00:45
А что скажите по поводу моей темы о подписях на форумах http://www.info-foru...ei-na-forumakh/
Подпись на форумах - хороша как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, но никак не основной элемент рекламы...
Первостепенное значение, все же, я бы отдавал тексту САМИХ СООБЩЕНИЙ, которые Вы оставляете на форумах...
что важнее много сообщений на форуме или активность на форуме?
И первое, и второе...
Это взаимосвязанные вещи. Первостепенно важно, конечно же, чтобы Вы оставляли на форумах именно ПОЛЕЗНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ сообщения - давали нужную/интересную/ценную бесплатную информацию, отвечали бы на конкретные вопросы форумчан, вели осмысленные интересные дискуссии и пр.
Будут полезные сообщения - люди больше внимания станут обращать на Вашу подпись, больше доверять ей будут, а модераторы - более лояльно станут относиться к тем из ваших постов, которые по сути своей бесполезны...
Т.о., оставив одно ПОЛЕЗНОЕ сообщение по существу вопроса, в других ветках Вы можете после этого оставить пару-тройку сообщений неинформативных, юморных, флудовых (только ради засвета подписи)...
Сложность в том, что одним-двумя форумами здесь ограничиться будет малоэффективно. Придется одновременно обитать и вести активные дискуссии как минимум на одном-двух десятках наиболее популярных и раскрученных форумах, а это - может отнимать очень много времени (такова взаимосвязь время/деньги - чем меньше вкладываешь в продвижение денег, тем больше и труднее придется работать самому, а если, напротив, не хочешь сам вкалывать - придется от бесплатной рекламе переходить к платной, платить за аналогичную или иную работу другим людям)...
- 1
Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru
Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com
#7
Отправлено Вчера, 19:30
Может посоветуете варианты какие-либо?
- простые задания
- специалист службы поддержки
- админитсратор групп/пабликов в соц. сетях
- написание текстов (биржи копирайтинга)
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Рекомендовано к изучению: Правила форума
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