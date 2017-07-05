Посоветуйте работу в Сети

Отправлено 06 Июль 2017 - 00:04

А какие сейчас есть актуальные способы получения бесплатного трафика, который будет конвертироваться в продажи?

Полагаю, все то же, что и раньше - постинг на форумы, в соцсети, на ютуб и пр.

Самое лучшее: создать нормальную "воронку" и заманивать посетителей в неё - через грамотно составленные литген-магниты, при помощи интригующих текстов-зазывалок...

Так же, возможен вирусный маркетинг, но это уже высший пилотаж, да и фактор везения здесь весьма немаловажен...

Из БЕСПЛАТНЫХ способов, наверное, это всё..

Ах, да! Самый эффективный бесплатный способ, но при этом и самый сложный, и долгий - вести ПОЛЕЗНЫЙ и ИНТЕРЕСНЫЙ авторский блог/сайт...

Если же речь вести об эффективных методах (но платных), в первую очередь это - контекстная реклама, тизерная реклама, платная реклама в соцсетях, покупка места под статьи в тематических рассылках и блогах...

ИМХО...