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Посоветуйте работу в Сети

Автор темы Эльза Римовна, 05 Июл 2017 11:02

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Сообщений в теме: 6

#1 Эльза Римовна

Эльза Римовна

    Ученик

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Обычный
  • Страна, Город:
    ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ
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Отправлено 05 Июль 2017 - 11:02

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Отношения к киберсантам никакого не имею, моя тема в благотворительности. Но тут читая посты о заработках в интернете задумалась, может хватит сидеть и ждать, что что-то упадёт с неба!? Может тоже попробовать заняться какой-нибудь работой в сети? Вот только фриланс не мое, на капчи много не заработаешь, а вложиться не могу, на лечение кое-как хватает. Может посоветуете варианты какие-либо? Спасибо.


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено 05 Июль 2017 - 22:05

Эльза, если БЕЗ вложений и БЕЗ стартового капитала, то вижу лишь один более-менее приемлемый вариант - заработок на ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММАХ...

 

Вот, например, наша (Info-DVD.Ru) партнерка - http://info-dvd.ru/partnership/about

 

А здесь, на нашем же форуме, целый огромный раздел, посвященный самым разным партнеркам - http://www.info-foru...skie-programmy/


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#3 Sova

Sova

    Коммерсант

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Отправлено 05 Июль 2017 - 23:51

БЕЗ вложений и БЕЗ стартового капитала

 

А какие сейчас есть актуальные способы получения бесплатного трафика, который будет конвертироваться в продажи?


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: 07 Июль 2017 - 16:46

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#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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7 956
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  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Июль 2017 - 00:04

А какие сейчас есть актуальные способы получения бесплатного трафика, который будет конвертироваться в продажи?

 

Полагаю, все то же, что и раньше - постинг на форумы, в соцсети, на ютуб и пр.

Самое лучшее: создать нормальную "воронку" и заманивать посетителей в неё - через грамотно составленные литген-магниты, при помощи интригующих текстов-зазывалок...

Так же, возможен вирусный маркетинг, но это уже высший пилотаж, да и фактор везения здесь весьма немаловажен...

 

Из БЕСПЛАТНЫХ способов, наверное, это всё..   :(

 

Ах, да! Самый эффективный бесплатный способ, но при этом и самый сложный, и долгий - вести ПОЛЕЗНЫЙ и ИНТЕРЕСНЫЙ авторский блог/сайт... ;)

 

 

 

 

Если же речь вести об эффективных методах (но платных), в первую очередь это - контекстная реклама, тизерная реклама, платная реклама в соцсетях, покупка места под статьи в тематических рассылках и блогах...

 

 

ИМХО...  :rolleyes:


  • 1

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#5 Sova

Sova

    Коммерсант

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  • 134 сообщений
47
Очень хороший
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Отправлено 06 Июль 2017 - 00:27

Анатолий Белоусов,

А что скажите по поводу моей темы о подписях на форумах http://www.info-foru...ei-na-forumakh/

 

 

она напрямую связана с Вашими ответами в этой теме.


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Узнайте, как простые видеоуроки позволили построить миллионный бизнес

#6 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 180 сообщений
7 956
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Июль 2017 - 00:45

А что скажите по поводу моей темы о подписях на форумах http://www.info-foru...ei-na-forumakh/

 

Подпись на форумах - хороша как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, но никак не основной элемент рекламы...

Первостепенное значение, все же, я бы отдавал тексту САМИХ СООБЩЕНИЙ, которые Вы оставляете на форумах...

 

 

что важнее много сообщений на форуме или активность на форуме?

 

 

И первое, и второе...

Это взаимосвязанные вещи. Первостепенно важно, конечно же, чтобы Вы оставляли на форумах именно ПОЛЕЗНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ сообщения - давали нужную/интересную/ценную бесплатную информацию, отвечали бы на конкретные вопросы форумчан, вели осмысленные интересные дискуссии и пр.

Будут полезные сообщения - люди больше внимания  станут обращать на Вашу подпись, больше доверять ей будут, а модераторы - более лояльно станут относиться к тем из ваших постов, которые по сути своей бесполезны...  ;)

Т.о., оставив одно ПОЛЕЗНОЕ сообщение по существу вопроса, в других ветках Вы можете после этого оставить пару-тройку сообщений неинформативных, юморных, флудовых (только ради засвета подписи)...

Сложность в том, что одним-двумя форумами здесь ограничиться будет малоэффективно.  Придется одновременно обитать и вести активные дискуссии как минимум на одном-двух десятках наиболее популярных и раскрученных форумах, а это - может отнимать очень много времени (такова взаимосвязь время/деньги - чем меньше вкладываешь в продвижение денег, тем больше и труднее придется работать самому, а если, напротив, не хочешь сам вкалывать - придется от бесплатной рекламе переходить к платной, платить за аналогичную или иную работу другим людям)...


  • 1

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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

#7 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

    Админ

  • Администрация
  • 5 680 сообщений
2 643
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 19:30

Может посоветуете варианты какие-либо?

 
- простые задания
- специалист службы поддержки
- админитсратор групп/пабликов в соц. сетях
- написание текстов (биржи копирайтинга)


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