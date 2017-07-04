Новинка заработка

Отправлено Вчера, 21:57

Здравствуйте всем нашел сайт такой kemx.ru оформление похоже на вконтакте но это не важно.Все по порядку:

1) сайт по майнингу в рублях GA5 он начисляет в сутки 16.80 руб. его можно покупать за 100 рублей и еще есть GA8 за 500 рублей доходность 88.80 руб. сутки GGY10 за 2500 рублей доходность 460.80 руб. сутки и XDW за 10000 рублей доходность 2316.00 руб. сутки.

2)Можно играть на аукционе покупая билет и потом через 15 мин покажут кто победил банк в зависимости от покупок билетов .

3) вывод и депозит от 1рубля САМ ВЫВОДИЛ 300 рублей приходят в течении 12 часов (мне пришли через 20мин.)

4) вывод доступен только 1 раз в сутки (для вывода нужно пополнить баланс на 300 руб. или 5 ВМЗ)

5)Партнерская программа - Вы можете приглашать друзей на сайт и получать за это бонусные кеми:

— 50 кеми за каждого человека, который зарегистрируется по Вашей ссылке и пополнил баланс больше 1-го рубля.

— 50% от суммы пополнений Вашим рефералом 1-го уровня.

— 10% от суммы пополнений Вашим рефералом 2-го уровня.

— 1% от суммы пополнений Вашим рефералом 3-го уровня.

6)бонус 200% за 1 депозит.



ссылочка—https://kemx.ru/?i=1148

Сообщение отредактировал ebulitov: Вчера, 21:58