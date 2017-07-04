Вот это ВЕЩЬ !!!
Вот это реальное пугало! Что б не только вороны, но и соседи обделались, если увидят...
Где продают такое?!
Хочу себе на дачу!!!
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Отправлено Вчера, 21:42
Вот это ВЕЩЬ !!!
Вот это реальное пугало! Что б не только вороны, но и соседи обделались, если увидят...
Где продают такое?!
Хочу себе на дачу!!!
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