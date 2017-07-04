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Пугало

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:42

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 154 сообщений
7 940
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:42

 

 

Вот это ВЕЩЬ !!!  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup: 
Вот это реальное пугало!  Что б не только вороны, но и соседи обделались, если увидят...   :laugh: 
Где продают такое?!  

Хочу себе на дачу!!!  :biggrin: 


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