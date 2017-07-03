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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 1 Серия

Автор темы Обществовед, Вчера, 11:15

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В теме одно сообщение

#1 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 6 686 сообщений
4 037
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 11:15

 


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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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  • 14 347 сообщений
6 471
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 20:10

Да, сегодня целенаправленно осуществляется деградация института школы.


В фильме показана лишь малая часть творящегося безобразия в образовании.


Но фильм актуальный, к просмотру советую.


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