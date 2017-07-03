ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 1 Серия
#1
Отправлено Вчера, 11:15
- 2
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#2
Отправлено Вчера, 20:10
Да, сегодня целенаправленно осуществляется деградация института школы.
В фильме показана лишь малая часть творящегося безобразия в образовании.
Но фильм актуальный, к просмотру советую.
- 0
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