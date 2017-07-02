Отправлено Сегодня, 17:13

1. Разработка, запуск и поддержка интернет магазина.

Возможности - неограниченные. Все можно посмотреть и пощупать заранее.

Срок готовности магазина - в течение дня. Цены - от $80 под ключ. Возможна помесячная оплата.

Подробности и демо на нашем сайте: https://tools4shop.pro/

2. Автоматизация наполнения и обновления товаров, цен, остатков. Из любых источников: прайс-листы, парсинг сайтов, API поставщиков. Без сложных настроек и промежуточных этапов - одним нажатием кнопки, либо автоматически.

3. Любые работы с интернет-магазинами:

Перенос на другую платформу. Изменения дизайна и функциональности. Регулярная поддержка.

4. Партнерская программа - пассивный доход.

Вы просто размещаете на своих ресурсах ссылки на нас, и получаете комиссионные от 20% с каждого заказа.

Email: t4s.manager@gmail.com