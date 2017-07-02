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Разработка, запуск и поддержка интернет магазина

Автор темы bieniro, Сегодня, 17:13

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#1 bieniro

bieniro

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Отправлено Сегодня, 17:13

1. Разработка, запуск и поддержка интернет магазина.

Возможности - неограниченные. Все можно посмотреть и пощупать заранее. 
Срок готовности магазина - в течение дня. Цены - от $80 под ключ. Возможна помесячная оплата.
Подробности и демо на нашем сайте: https://tools4shop.pro/
 
2. Автоматизация наполнения и обновления товаров, цен, остатков.
Из любых источников: прайс-листы, парсинг сайтов, API поставщиков.
Без сложных настроек и промежуточных этапов - одним нажатием кнопки, либо автоматически.

 

3. Любые работы с интернет-магазинами:
Перенос на другую платформу. Изменения дизайна и функциональности. Регулярная поддержка.

 

4. Партнерская программа - пассивный доход.
Вы просто размещаете на своих ресурсах ссылки на нас, и получаете комиссионные от 20% с каждого заказа.
Если вам интересны подробности: https://tools4shop.pro/money

 

Email: t4s.manager@gmail.com 
Skype: creoton.web

 

 

 


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