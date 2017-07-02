1. Разработка, запуск и поддержка интернет магазина.
Возможности - неограниченные. Все можно посмотреть и пощупать заранее.
Срок готовности магазина - в течение дня. Цены - от $80 под ключ. Возможна помесячная оплата.
Подробности и демо на нашем сайте: https://tools4shop.pro/
2. Автоматизация наполнения и обновления товаров, цен, остатков.
Из любых источников: прайс-листы, парсинг сайтов, API поставщиков.
Без сложных настроек и промежуточных этапов - одним нажатием кнопки, либо автоматически.
3. Любые работы с интернет-магазинами:
Перенос на другую платформу. Изменения дизайна и функциональности. Регулярная поддержка.
4. Партнерская программа - пассивный доход.
Вы просто размещаете на своих ресурсах ссылки на нас, и получаете комиссионные от 20% с каждого заказа.
Если вам интересны подробности: https://tools4shop.pro/money
Email: t4s.manager@gmail.com
Skype: creoton.web