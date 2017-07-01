Ручное размещение объявлений по доскам России и СНГ

Отправлено Сегодня, 09:39

Предлагаю услуги по ручному размещению объявлений на досках.

На данный момент в базе:

230 досок объявлений России;

80 досок объявлений Украины;

30 Казахстанских досок объявлений.

Базу постоянно обновляю.

Все доски живые, модерируемые, посещаемые.

Заказать можете любое необходимое количество размещений не превышающее размер базы.

Минимальный заказ:] Россия 50 досок, Украина 40 досок, Казастан 30 досок.

Все объявления размещаются вручную, все поля заполняются грамотно, ваше объявление будет размещено в максимально точной категории по нужному региону.

Примерно на 50% досках можно разместить кликабельную ссылку на сайт в контактах, на остальных при необходимости размещаю не кликабельную ссылку в тексте.

Стоимость 12 руб. за одно размещенное объявление, вы платите только за размещенные объявления. Для новыx клиентов предоплата 100%!

Для заказа от вас требуются данные:

1. Заголовок объявления (можно несколько разных.)

2. Текст объявления (можно несколько разных.)

3. Ваше имя и название организации (если такая есть.)

4. Телефон

5. Фактический адрес компании, можно просто город.

6. Ссылка на сайт (если есть.)

7. Цена.

8. Фото, можно несколько.

Почту регистрирую новую, выполняю все подтверждения и отдаю её вам.

Можно заказать размещение "Под ключ", в таком случае с вас только ссылка на сайт, это добавит к стоимости +150 руб.

Так же, для лучшего восприятия объявлений поисковиками предоставляю услугу размножения текста:

Стоимость 500 руб.

Оплата возможна на карту сбера, qiwi(идентифицирован), яндекс(идентифицирован), webmoney (началный аттестат с 2011г BL +110)

Контакты для связи:

icq 651859478 skype alexbugaev11 +79887461957 (телефон + WhatsApp