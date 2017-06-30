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Adstamer – мощный сервис монетизации площадок в Instagram и Вконтакте

Автор темы denisal, Вчера, 21:42

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#1 denisal

denisal

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Отправлено Вчера, 21:42

Профессиональная биржа рекламы - Adstamer 

Adstamer: 
- помогает владельцам площадок и рекламодателям быстро и просто совершать выгодные сделки. Все процессы от поиска предложения до оплаты сделки максимально автоматизированы. Вам не нужно тратить время на обсуждение условий, согласование цены и другие досадные моменты 

- обеспечивает гарантию оплаты за выполненные условия. Система автоматически проверяет исполнение условий сделки, переводит средства на счет сразу после того, как договоренности будут выполнены в срок 

- предоставляет статистику как для рекламодателя, чтобы он оценил эффективность работы, так и для владельца рекламной площадки, что позволяет анализировать и варьировать продвижение. 

Главные преимущества: 
• Огромная база рекламодателей 
• Удобный интерфейс – легкость работы 
• Постоянная, полная аналитика 

Дополнительные возможности: 
• Система бонусов и скидок для новых/постоянных рекламодателей 
• Уникальная партнерская программа (процент от сделок приглашенных пользователей) 
• Продвижение своего аккаунта через рекламу на других площадках 

3 простых шага: 
1. Регистрируйся 
2. Добавляй свои площадки 
3. Задавай условия 

Получай заказы и зарабатывай!

 

http://adstamer.com

https://goo.gl/6sAJTH

 


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