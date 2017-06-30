Adstamer – мощный сервис монетизации площадок в Instagram и Вконтакте

Профессиональная биржа рекламы - Adstamer
Adstamer:
- помогает владельцам площадок и рекламодателям быстро и просто совершать выгодные сделки. Все процессы от поиска предложения до оплаты сделки максимально автоматизированы. Вам не нужно тратить время на обсуждение условий, согласование цены и другие досадные моменты
- обеспечивает гарантию оплаты за выполненные условия. Система автоматически проверяет исполнение условий сделки, переводит средства на счет сразу после того, как договоренности будут выполнены в срок
- предоставляет статистику как для рекламодателя, чтобы он оценил эффективность работы, так и для владельца рекламной площадки, что позволяет анализировать и варьировать продвижение.
Главные преимущества:
• Огромная база рекламодателей
• Удобный интерфейс – легкость работы
• Постоянная, полная аналитика
Дополнительные возможности:
• Система бонусов и скидок для новых/постоянных рекламодателей
• Уникальная партнерская программа (процент от сделок приглашенных пользователей)
• Продвижение своего аккаунта через рекламу на других площадках
3 простых шага:
1. Регистрируйся
2. Добавляй свои площадки
3. Задавай условия
Получай заказы и зарабатывай!