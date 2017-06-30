Adstamer – мощный сервис монетизации площадок в Instagram и Вконтакте

Отправлено Вчера, 21:42

Профессиональная биржа рекламы - Adstamer



Adstamer:

- помогает владельцам площадок и рекламодателям быстро и просто совершать выгодные сделки. Все процессы от поиска предложения до оплаты сделки максимально автоматизированы. Вам не нужно тратить время на обсуждение условий, согласование цены и другие досадные моменты



- обеспечивает гарантию оплаты за выполненные условия. Система автоматически проверяет исполнение условий сделки, переводит средства на счет сразу после того, как договоренности будут выполнены в срок



- предоставляет статистику как для рекламодателя, чтобы он оценил эффективность работы, так и для владельца рекламной площадки, что позволяет анализировать и варьировать продвижение.



Главные преимущества:

• Огромная база рекламодателей

• Удобный интерфейс – легкость работы

• Постоянная, полная аналитика



Дополнительные возможности:

• Система бонусов и скидок для новых/постоянных рекламодателей

• Уникальная партнерская программа (процент от сделок приглашенных пользователей)

• Продвижение своего аккаунта через рекламу на других площадках



3 простых шага:

1. Регистрируйся

2. Добавляй свои площадки

3. Задавай условия



Получай заказы и зарабатывай!

http://adstamer.com

https://goo.gl/6sAJTH