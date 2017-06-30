TerraLeads - Первый В Мире СРА Хаб

Отправлено Сегодня, 10:34

TerraLeads – это первый партнерский СРА Hub, который специализируется на монетизации трафика по Европе. Мы являемся прямыми рекламодателями с собственными эксклюзивными офферами и предлагаем нашим партнерам выгодные условия сотрудничества.

СРА Hub TerraLeads специализируется на товарных офферах из категорий здоровье, красота, диета и адалт. Это наиболее трендовые и привлекательные направления СРА рынка.

Что в себя включает TerraLeads?

Приватный клуб успешных партнеров

Мы - приватный клуб для профессионалов и лидеров CPA рынка. Стать партнером TerraLeads могут только лучшие из лучших.

Масштабирование собственного бизнеса

Хаб заинтересован в развитии каждого партнера, поэтому предоставляет свободный доступ к обучающим материалам и консультации.

Персональные условия и подход

За каждым партнером хаба закреплен личный менеджер, который в считанные сроки поможет решить любой вопрос.

Для нас каждый участник - полноценный партнер

Участники TerraLeads - это не просто вебмастера, это партнеры, которые чувствуют себя частью большой, сильной и успешной команды.

Создание собственной команды профессионалов

Каждый партнер может стать ментором CPA Hub и предоставить участникам свои платные материалы и консультации.

Постоянное развитие и эволюция системы

TerraLeads нацелен на использование всех современных методик и инструментов маркетинга для расширения бизнеса.