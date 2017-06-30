Конверсия с подписей на форумах

Отправлено Сегодня, 01:19

У меня сейчас туго с деньгами из-за проблем со здоровьем и нужно как-то зарабатывать. На платный трафик денег нет.Поэтому подумываю попробовать активно общаться на паре-тройке популярных форумов с партнерской ссылкой в подписях (например, на инфопродукт, рассылку или сервис какой-то), но не уверен что есть смысл тратить на это время и будет ли конверсия.Может, кто подскажет, насколько сейчас эффективен такой способ продвижения партнерок и какая конверсия считается нормальной с подписи на форуме? Ну и вообще не отказался бы от дельных советов на эту тему