У меня сейчас туго с деньгами из-за проблем со здоровьем и нужно как-то зарабатывать. На платный трафик денег нет.
Поэтому подумываю попробовать активно общаться на паре-тройке популярных форумов с партнерской ссылкой в подписях (например, на инфопродукт, рассылку или сервис какой-то), но не уверен что есть смысл тратить на это время и будет ли конверсия.
Может, кто подскажет, насколько сейчас эффективен такой способ продвижения партнерок и какая конверсия считается нормальной с подписи на форуме? Ну и вообще не отказался бы от дельных советов на эту тему
Конверсия с подписей на форумах
Автор темы Sova, Сегодня, 01:19
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Сегодня, 02:18
а идемте ко мне на биржу обмена переходами TrafficGu.Ru http://www.trafficgu.ru , сначала Вы приводите трафик, потом пользователи биржи приводят его Вам, и все это бесплатно)
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