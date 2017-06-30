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Конверсия с подписей на форумах

Автор темы Sova, Сегодня, 01:19

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В теме одно сообщение

#1 Sova

Sova

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 119 сообщений
44
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 01:19

У меня сейчас туго с деньгами из-за проблем со здоровьем и нужно как-то зарабатывать. На платный трафик денег нет.

Поэтому подумываю попробовать активно общаться на паре-тройке популярных форумов с партнерской ссылкой в подписях (например, на инфопродукт, рассылку или сервис какой-то), но не уверен что есть смысл тратить на это время и будет ли конверсия.

Может, кто подскажет, насколько сейчас эффективен такой способ продвижения партнерок и какая конверсия считается нормальной с подписи на форуме? Ну и вообще не отказался бы от дельных советов на эту тему :)
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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 660 сообщений
348
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 02:18

а идемте ко мне на биржу обмена переходами TrafficGu.Ru http://www.trafficgu.ru , сначала Вы приводите трафик, потом пользователи биржи приводят его Вам, и все это бесплатно)


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