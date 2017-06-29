Бесплатный аудит продающего текста. Узнайте где теряете деньги!

Бесплатный аудит вашего продающего текста. Узнайте где теряете деньги!
Отличный и продуманный дизайн сайта, как красивая витрина
магазина, нравится посетителям.
Только, в отличие от оффлайн бизнеса, он не является гарантией,
что покупатели выстроятся в очередь.
Мы так устроены, что перед тем как что-то приобрести, нам нужно,
убедиться в качестве, в том, что товар будет доставлен вовремя,
и оплата не исчезнет в неизвестном направлении.
Единственная доступная возможность убедить клиента что-то купить
через интернет – это текст.
Существуют видео продажники, но как не крути, создание их
начинается с написания текста.
Аудит вашего продающего текста на сайте – увеличит продажи!
Позволит выявить слабы его стороны, и понять где Вы теряете деньги!
Для чего нужен аудит контента сайта
• вызвать у посетителей желание заказать услугу или товар
• повысить ваш средний чек
• убедить посетителей заказать у Вас, а не ваших конкурентов
• вернуть деньги, затраченные на рекламу
• настроить бизнес онлайн, и получать желаемую отдачу
Что входит в услугу аудит контента
• усиление продающего текста
• анализ рынка и конкурентов
• анализ целевой аудитории
• доступность, понятность текста для целевой аудитории
• проверка концепции продающего текста
• грамматические, лексические ошибки, скрытую тавтологию
После проверки и анализа вашего текста, я подскажу, что
необходимо изменить, откорректировать для его усиления.
УЗНАЙТЕ ГДЕ ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ!
Сообщение отредактировал Classic: Сегодня, 14:26