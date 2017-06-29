Бесплатный аудит продающего текста. Узнайте где теряете деньги!

Отправлено Сегодня, 14:25

Бесплатный аудит вашего продающего текста. Узнайте где теряете деньги!

Отличный и продуманный дизайн сайта, как красивая витрина

магазина, нравится посетителям.

Только, в отличие от оффлайн бизнеса, он не является гарантией,

что покупатели выстроятся в очередь.

Мы так устроены, что перед тем как что-то приобрести, нам нужно,

убедиться в качестве, в том, что товар будет доставлен вовремя,

и оплата не исчезнет в неизвестном направлении.

Единственная доступная возможность убедить клиента что-то купить

через интернет – это текст.

Существуют видео продажники, но как не крути, создание их

начинается с написания текста.

Аудит вашего продающего текста на сайте – увеличит продажи!

Позволит выявить слабы его стороны, и понять где Вы теряете деньги!

Для чего нужен аудит контента сайта

• вызвать у посетителей желание заказать услугу или товар

• повысить ваш средний чек

• убедить посетителей заказать у Вас, а не ваших конкурентов

• вернуть деньги, затраченные на рекламу

• настроить бизнес онлайн, и получать желаемую отдачу

Что входит в услугу аудит контента

• усиление продающего текста

• анализ рынка и конкурентов

• анализ целевой аудитории

• доступность, понятность текста для целевой аудитории

• проверка концепции продающего текста

• грамматические, лексические ошибки, скрытую тавтологию

После проверки и анализа вашего текста, я подскажу, что

необходимо изменить, откорректировать для его усиления.

УЗНАЙТЕ ГДЕ ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ!

Сообщение отредактировал Classic: Сегодня, 14:26