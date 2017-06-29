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Бесплатный аудит продающего текста. Узнайте где теряете деньги!

Автор темы Classic, Сегодня, 14:25

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#1 Classic

Classic

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    Украина, Николаев
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Отправлено Сегодня, 14:25

Бесплатный аудит вашего продающего текста. Узнайте где теряете деньги!
 
Отличный и продуманный дизайн сайта, как красивая витрина 
магазина, нравится посетителям. 
Только, в отличие от оффлайн бизнеса, он не является гарантией, 
что покупатели выстроятся в очередь.
 
Мы так устроены, что перед тем как что-то приобрести, нам нужно, 
убедиться в качестве, в том, что товар будет доставлен вовремя, 
и оплата не исчезнет в неизвестном направлении.
 
Единственная доступная возможность убедить клиента что-то купить 
через интернет – это текст. 
Существуют видео продажники, но как не крути, создание их 
начинается с написания текста.
 
Аудит вашего продающего текста на сайте – увеличит продажи!
Позволит выявить слабы его стороны, и понять где Вы теряете деньги!
 
Для чего нужен аудит контента сайта
 
• вызвать у посетителей желание заказать услугу или товар
• повысить ваш средний чек
• убедить посетителей заказать у Вас, а не ваших конкурентов
• вернуть деньги, затраченные на рекламу
• настроить бизнес онлайн, и получать желаемую отдачу
 
Что входит в услугу аудит контента
 
• усиление продающего текста
• анализ рынка и конкурентов
• анализ целевой аудитории
• доступность, понятность текста для целевой аудитории
• проверка концепции продающего текста
• грамматические, лексические ошибки, скрытую тавтологию
 
После проверки и анализа вашего текста, я подскажу, что
необходимо изменить, откорректировать для его усиления.
 
УЗНАЙТЕ ГДЕ ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ!
 

 


Сообщение отредактировал Classic: Сегодня, 14:26

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