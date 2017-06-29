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Windbe tAffilates - Самый высокий Revshare на рынке

Автор темы WindbetAffilates, Сегодня, 13:42

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#1 WindbetAffilates

WindbetAffilates

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Отправлено Сегодня, 13:42

Партнёрская программа Windbet — отличное решение для вебмастеров, которых интересуют самый высокий REVSHARE на рынке. 
Мы осуществляем сотрудничество с каждым партнером индивидуально - возможность получать индивидуальные промо материалы, 
самостоятельно влиять на процентные выплаты,получение специфического совета на поднятие CTR и получение статуса VIP партнера.


Партнерская программа Windbet имеет ряд существенных преимуществ перед другими партнерскими программами:
 

  • До 50% с прибыли компании за каждого игрока на протяжении всей его жизни
  • Отсутствие скрытых комиссий
  • Полную статистику по движению Ваших средств
  • Большое количество рекламных материалов различных размеров и форматов
  • Мультиязычную техническую поддержку
  • Выплаты по запросу после месяца сотрудничества,большой выбор платежных систем для вывода средств.

 

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