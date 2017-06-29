Windbe tAffilates - Самый высокий Revshare на рынке

Партнёрская программа Windbet — отличное решение для вебмастеров, которых интересуют самый высокий REVSHARE на рынке.
Мы осуществляем сотрудничество с каждым партнером индивидуально - возможность получать индивидуальные промо материалы,
самостоятельно влиять на процентные выплаты,получение специфического совета на поднятие CTR и получение статуса VIP партнера.
Партнерская программа Windbet имеет ряд существенных преимуществ перед другими партнерскими программами:
- До 50% с прибыли компании за каждого игрока на протяжении всей его жизни
- Отсутствие скрытых комиссий
- Полную статистику по движению Ваших средств
- Большое количество рекламных материалов различных размеров и форматов
- Мультиязычную техническую поддержку
- Выплаты по запросу после месяца сотрудничества,большой выбор платежных систем для вывода средств.
Наши контакты
- Skype: Windbet Affilates
- E-mail: affilates@windbet.com
- Website: https://agent.windcdna.com/