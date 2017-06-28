Dedicated Servers(дедики)
Доброго времени суток! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated
Servers(дедики)!
Постоянным клиентам скидки!!!
В наличии только быстрые и качественные сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит!
Для любых целей!
В наличии все страны:
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Англия
Франция
Италия
Испания
Нидерланды
Германия
Польша
Австрия
Канада
Австралия
Бразилия
США
И др.
Цены на дедики самые демократичные и всегда на порядок ниже чем у конкурентов, от 1,5$! Если Вы найдете дешевле чем у нас, мы продадим еще дешевле!
Гарантии:
На все дедики дается гарантия 48 часов!
Гарантия распространется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную
запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов
средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантировано с рабочим интернетом.
Работа через Гарант приветствуется за ваш счет!
Качество деликов на гарантированном уровне, без траблов!
Способы оплаты: Qiwi, Яндекс.деньги
Связь с нами:
ICQ: 716718384
Mail: mapded@mail.ru
Продам серверы ( дедики ) от 1,5$ Гарантия! Все страны!
Автор темы mapded, Сегодня, 12:36
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