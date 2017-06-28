Продам серверы ( дедики ) от 1,5$ Гарантия! Все страны!

Отправлено Сегодня, 12:36

Dedicated Servers(дедики)

Доброго времени суток! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated

Servers(дедики)!



Постоянным клиентам скидки!!!



В наличии только быстрые и качественные сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит!



Для любых целей!



В наличии все страны:

Россия

Украина

Беларусь

Казахстан

Англия

Франция

Италия

Испания

Нидерланды

Германия

Польша

Австрия

Канада

Австралия

Бразилия

США

И др.



Цены на дедики самые демократичные и всегда на порядок ниже чем у конкурентов, от 1,5$! Если Вы найдете дешевле чем у нас, мы продадим еще дешевле!



Гарантии:

На все дедики дается гарантия 48 часов!

Гарантия распространется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную

запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов

средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантировано с рабочим интернетом.



Работа через Гарант приветствуется за ваш счет!



Качество деликов на гарантированном уровне, без траблов!



Способы оплаты: Qiwi, Яндекс.деньги



Связь с нами:

ICQ: 716718384

Mail: mapded@mail.ru

