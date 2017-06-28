«Новая партнерская программа по услугам салонов красоты»

Отправлено 28 Июнь 2017 - 11:45

Начни зарабатывать на инновационной услуге для салонов красоты.

Информация о партнерской программе:

1. О бизнесе

2. Почему наши клиенты не отказывают

3. Почему может быть интересно стать нашим партнером

После, если будет интересно, предлагаю созвониться, и я отвечу на все вопросы.

1. О бизнесе

Наше предложение складывается из двух составляющих - аппарат для отбеливания зубов(наша цена на 20000 меньше самого дешевого предложения на рынке) и услуги по маркетингу.

Мы запустили продукт для заведений BEATY индустрии, упаковав его в безотказное предложение:

Он звучит так: «Увеличьте прибыль вашего салона от 90,000 рублей в месяц и окупите все первоначальные затраты, не вкладывая ни одного рубля»

Мы выходим на салоны красоты и предлагаем им купить американскую систему экспресс отбеливания зубов по цене на 20.000 дешевле, чем самое низкое предложение на рынке.

Далее мы за 1 день через свой колл-центр обрабатываем всю клиентскую базу салона, забивая ему запись на эффективное, безболезненное отбеливание по супер цене на 2 недели вперед. Если свою базу нам не предоставляют, то мы даем салонам шаблоны и скрипты для звонков, смс-рассылок, соц сетей и других каналов, по которым они взаимодействуют со своими клиентами.

2. Почему наши клиенты не отказывают

1) Никаких лицензий и сертификатов – это косметологическая услуга, которая не требует разрешений и специального образования персонала. Обучение персонала занимает 10 минут

2) Целевая аудитория салонов красоты практически на 100% совпадает с ЦА на отбеливание зубов

3) Данная услуга станет дополнительной точкой входа в Ваш салон и поводом расшевелить текущую базу клиентов

4) Уникальность – на сегодняшний день данная услуга только начинает внедряться в салоны красоты.

5) Компактность – рабочее место для займет всего 2-2.5 квадратных метра

6) Эффективность – цвет зубов улучшится минимум на 4 тона за 15 минут. (100% гарантия!). В среднем 6-12 тонов

7) Отсутствие финансовых рисков - мы сами поможем им окупить аппарат.

3. Почему может быть интересно стать нашим партнером

- быстрый старт - вы получите все инструменты и конкретный чек-лист с последовательностью действий, которые помогут вам заработать уже на первой неделе:

базу потенциальных клиентов в вашем городе

скрипты, маркетинговые материалы

инструменты для аналитики своих

Список постоянно растет, в ближайшее время появятся сайт и видео для салонов красоты, визитки для партнеров, видео клиентов салонов красоты и т.д.

- обучение - мы регулярно проводим обучение для всех партнеров

- развитие - помимо обучения по продукту и продажам, вы получите доступ к базе знаний с тренингами на сумму более 2 000 000 рублей по всем областям жизни ( маркетинг, продажи, ораторское искусство, развитие памяти и скорочтение, мужские и женские тренинги, аналитика, привлечение и финансовое моделирование бизнеса и многое другое. )

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ?

Стоимость аппарата 60 000 ( самая низкая стоимость у конкурентов 79 600 ), стоимость расходников 1400р ( хватает на 2 человека )

Первоначальная закупка салона в среднем: аппарат + 30 расходников, т.е. 60000 + 42000 = 102000р.

Так же могут быть допродажи( кресло-яйцо, инструменты для микроблейдинга и т.д. - пока считаем по минимуму)

Из 102 000 ваши 10 000 с аппарата и 3% от оборота расходников - 1260, итого 11260р с одной продажи. Из них 3% остаются навсегда.

Соответственно 10 продаж - 112 600р , из которых 12 600 - постоянный доход.

Как быстро вы сможете сделать 10 продаж? А если подключить к продажам колл-центр?

Наша статистика показывает, что в продажу превращается 7-15% звонков ( при личном обходе конверсия выше )

Т.е. для 10 продаж нужно обзвонить 143 салона. Это можно сделать за 2-5 дней.

По партнерке нас часто спрашивают - это что, млм?

Мы не сетевая компания - наш продукт для их традиционной модели развития не подходит. Но концепцию мы частично позаимствовали у них, т.к. она позволяет масштабироваться быстрей, чем франчайзинговая модель или открытие собственных представительств.

Думаю, вопросов возникло немало, поэтом пишите их тут, оставьте свой номер телефона или наберите мне 8-499-39-09-777, почта: vsepostav@yandex.ru

Спасибо!