продам ssh-тунели

Представляю вам свои услуги по продаже быстрых и качественных ssh-туннелей.
Продаю ssh-туннели, разные страны, возможен выбор города
Стоимость: 1 шт.-1$
В основном делаем подбор на заказ,немного терпения и качественный тунель у Вас.
Продажа строго в одни руки!
Формат ssh:
90.62.121.229|admin|admin|France (FR)|Ile-de-France|Bougival|78380
Оплата: WebMoney, QIWI,Yandex,BTK,VISA
Гарантия: сутки с момента покупки, гарантия распространяется только если к туннелю нет подключения!
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Основные контакты:
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ICQ: 711093792
(Связь постоянно)
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Jabber: biokot@zloy.im
(Связь постоянно)
(Модер перекинь тему в нужый раздел,если я закинул не туда)