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Бизнес - тренер с лучшими бизнес тренингами. Бизнес обучение.

Автор темы gwsq12345, Вчера, 22:05

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#1 gwsq12345

gwsq12345

    Новичок

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Отправлено Вчера, 22:05

Ищете хорошего бизнес-тренера? маркетолога? профессионала в области продаж? 
Поздравляю, вы только что его нашли. 
Бизнес-тренер, маркетолог и мастер продаж. Опыт более 10 лет. 
Я работал ТОП-менеджером в крупных холдингах РФ. 
На данный момент свой бизнес по проведению тренинговой деятельности и
свой бизнес по организации и проведению праздничных мероприятий. 
В чем я профи: 
- бизнес-тренинги по маркетингу и продажам 
- бизнес-тренинги по развитию бизнеса (особенно услуги) 
- бизнес коучинги и личностные коучинги 
- все что связано с продажами (психология продаж)
- креативный подход к рекламе
- эмоции в рекламе и продажах 
- невербальные коммуникации в переговорах и продажах
- запуск старт-ап проектов (целеполагание, мотивация, организация, делегирование, контроль, ОС)
- аудит бизнеса и аналитика каналов продвижения

Веду свой канал обо всем и о бизнесе: youtube.com/c/ИгорьСавватеев
Инстаграм: https://www.instagram.com/i.savvateev/
Вконтакте: https://vk.com/i.savvateev
Нужен аудит бизнеса? Качественный тренинг отдела продаж? 
Звоните прямо сейчас: 8-964-555-21-75 - до 1 сентября отвечаю клиентам лично. 
Работаю в РФ и за рубежом. Если вы не дозвонились, пишите в соц.сети. Возможно я временно не в РФ.

 

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