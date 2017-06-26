Бизнес - тренер с лучшими бизнес тренингами. Бизнес обучение.

Отправлено Вчера, 22:05

Ищете хорошего бизнес-тренера? маркетолога? профессионала в области продаж?

Поздравляю, вы только что его нашли.

Бизнес-тренер, маркетолог и мастер продаж. Опыт более 10 лет.

Я работал ТОП-менеджером в крупных холдингах РФ.

На данный момент свой бизнес по проведению тренинговой деятельности и

свой бизнес по организации и проведению праздничных мероприятий.

В чем я профи:

- бизнес-тренинги по маркетингу и продажам

- бизнес-тренинги по развитию бизнеса (особенно услуги)

- бизнес коучинги и личностные коучинги

- все что связано с продажами (психология продаж)

- креативный подход к рекламе

- эмоции в рекламе и продажах

- невербальные коммуникации в переговорах и продажах

- запуск старт-ап проектов (целеполагание, мотивация, организация, делегирование, контроль, ОС)

- аудит бизнеса и аналитика каналов продвижения



Веду свой канал обо всем и о бизнесе: youtube.com/c/ИгорьСавватеев

Инстаграм: https://www.instagram.com/i.savvateev/

Вконтакте: https://vk.com/i.savvateev

Нужен аудит бизнеса? Качественный тренинг отдела продаж?

Звоните прямо сейчас: 8-964-555-21-75 - до 1 сентября отвечаю клиентам лично.

Работаю в РФ и за рубежом. Если вы не дозвонились, пишите в соц.сети. Возможно я временно не в РФ.