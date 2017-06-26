Бизнес - тренер с лучшими бизнес тренингами. Бизнес обучение.

Ищете хорошего бизнес-тренера? маркетолога? профессионала в области продаж?
Поздравляю, вы только что его нашли.
Бизнес-тренер, маркетолог и мастер продаж. Опыт более 10 лет.
Я работал ТОП-менеджером в крупных холдингах РФ.
На данный момент свой бизнес по проведению тренинговой деятельности и
свой бизнес по организации и проведению праздничных мероприятий.
В чем я профи:
- бизнес-тренинги по маркетингу и продажам
- бизнес-тренинги по развитию бизнеса (особенно услуги)
- бизнес коучинги и личностные коучинги
- все что связано с продажами (психология продаж)
- креативный подход к рекламе
- эмоции в рекламе и продажах
- невербальные коммуникации в переговорах и продажах
- запуск старт-ап проектов (целеполагание, мотивация, организация, делегирование, контроль, ОС)
- аудит бизнеса и аналитика каналов продвижения
Веду свой канал обо всем и о бизнесе: youtube.com/c/ИгорьСавватеев
Инстаграм: https://www.instagram.com/i.savvateev/
Вконтакте: https://vk.com/i.savvateev
Нужен аудит бизнеса? Качественный тренинг отдела продаж?
Звоните прямо сейчас: 8-964-555-21-75 - до 1 сентября отвечаю клиентам лично.
Работаю в РФ и за рубежом. Если вы не дозвонились, пишите в соц.сети. Возможно я временно не в РФ.