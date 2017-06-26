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Требуются начинающие фрилансеры

Автор темы Dariana, Сегодня, 11:04

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#1 Dariana

Dariana

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:04

Хотите зарабатывать не выходя из дома и при затрате минимума сил? Владеете русским языком в совершенстве? Внимательны и упорны? Предлагаем не сложную работу по обработке текстов, проверке на пунктуацию, орфографию и стиль текста, высокую оплату и своевременные выплаты. За подробной информацией обращайте на почту turnix@bk.ru


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