Перейти к содержимому

Фотография

Белая схема ежедневного заработка

Автор темы Svetliy, Вчера, 21:31

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Svetliy

Svetliy

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 21:31

Всем привет. 
Продаю схему заработка, которую сам написал только пару дней назад. Работал по ней месяц, с середины мая 2017 года. 
Это абсолютно белая схема заработка со 100% онлайн. 
 
Не связано: 
с партнерками 
CPA 
спам 
какие-либо онлайн сервис 
СИ не требуется абсолютно 
 
Все что вам надо, это уверенное пользование ПК, интернет и 300 рублей вложений(они обязательны) или 1000 рублей( с ними просто чуть быстрее). 
 
Вариант с вложениями в размере 1000: 
Первая прибыль на 2-3 день работы, и далее прибыль каждый день и так до того момента, пока вы не забросите схему. 
 
Вариант с минимальными вложениями: 
то же самое, только первая прибыль 4-5 день работы(но если Вы хорошо постараетесь, то можно и во 2). 
 
Конкуренция отсутствует, так как это новая схема которая была написана 2 дня назад лично мной. Но в будущем она вполне возможна. 
Жить схема будет еще минимум до конца 2017 года, то есть впереди еще 6 месяцев, в каждый из которых можно зарабатывать по 1000$ в месяц(примерная цифра, по факту +-10%) 
 
Продано будет 10-15 копий, точно еще не решил, буду смотреть по факту. 
 
Цена - 3000 рублей 
Связь - ЛС, ICQ - 709558784 
 
Если Вы приобретаете через гаранта, то оплачиваем его 50 / 50
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума