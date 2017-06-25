Белая схема ежедневного заработка

Всем привет.
Продаю схему заработка, которую сам написал только пару дней назад. Работал по ней месяц, с середины мая 2017 года.
Это абсолютно белая схема заработка со 100% онлайн.
Не связано:
с партнерками
CPA
спам
какие-либо онлайн сервис
СИ не требуется абсолютно
Все что вам надо, это уверенное пользование ПК, интернет и 300 рублей вложений(они обязательны) или 1000 рублей( с ними просто чуть быстрее).
Вариант с вложениями в размере 1000:
Первая прибыль на 2-3 день работы, и далее прибыль каждый день и так до того момента, пока вы не забросите схему.
Вариант с минимальными вложениями:
то же самое, только первая прибыль 4-5 день работы(но если Вы хорошо постараетесь, то можно и во 2).
Конкуренция отсутствует, так как это новая схема которая была написана 2 дня назад лично мной. Но в будущем она вполне возможна.
Жить схема будет еще минимум до конца 2017 года, то есть впереди еще 6 месяцев, в каждый из которых можно зарабатывать по 1000$ в месяц(примерная цифра, по факту +-10%)
Продано будет 10-15 копий, точно еще не решил, буду смотреть по факту.
Цена - 3000 рублей
Связь - ЛС, ICQ - 709558784
Если Вы приобретаете через гаранта, то оплачиваем его 50 / 50