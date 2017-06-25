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Профессия интеллект-менеджер с выдачей лицензии, договора, сертификата

Автор темы lingvista, Сегодня, 17:57
новая профессия защита ис интеллект-менеджер большие заработки проценты от сделок

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#1 lingvista

lingvista

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 17:57

6-недельная программа подготовки лицензированных партнеров
международного консорциума Aston Alliance

 

Хотели бы вы найти заработок, который будет на стыке востребованности и уникальности? 
 
Санджар Муминов впервые проведет 6 недельную обучающую онлайн программу по получению новой бизнес-профессии “Интеллект-менеджер”.

Он разработал программу подготовки экспертов по интеллектуальной собственности (ИС).

С нуля. Даже без юридического и бухгалтерского образования.
 

Санджар - эксперт №1 в сфере монетизации интеллектуальной собственности в Европе и СНГ.

Его цитирует Forbes.

Среди его клиентов Coca-Cola, Samsung, Beeline, Nivea, Hilton.

И уже 4 июля он начинает делиться секретами своей профессии.


А самое главное - каждый выпускник его курса бесплатно получит лицензию на работу от имени международного консорциума Aston-Alliance.

Такая лицензия стоит от $500 до $1000 и этот документ высоко котируется не только в России и Европе, но и во всем мире. Крупный и средний бизнес нуждается в услугах монетизации, потому что Интеллект-менеджеров единицы и ни один ВУЗ не обучает данным знаниям.

Вот лишь некоторые привилегии лицензированного партнера:

Во-первых, вы можете получать 15-22% со всех совершенных сделок. При этом средняя сумма, которую приносит клиент - 100 000 рублей. С учетом того, что большую часть работы эксперты компании делают за вас - вы можете вести хоть 50, хоть 500 клиентов параллельно. Прибыль считайте сами.

Во-вторых, ПЯТЬ самых успешных выпускников курса будут работать с клиентами «Aston Alliance» - теми, кто уже позвонил Санджару и нуждается в услугах.

И, наконец, участники продвинутых тарифов получают доступ к Telegram каналу с самыми новыми материалами по теме и наставника из числа действующих партнеров.

Что вы будете знать и уметь?

-- Поймете суть 100 видов ИС и освоите алгоритмы их защиты и монетизации

-- Сможете за 1 час составить перечень объектов монетизации ИС в конкретном бизнесе, и показать владельцу сколько денег он теряет.

-- Как за 10 дней работы обеспечить себя заказами на 6 месяцев вперед? (опросники, схемы и шаблоны проектной работы)

-- Узнаете способы увеличения уставного капитала за счет капитализации стоимости брендов, коммерческой тайны, веб-сайтов, расходов на рекламу и персонал.

-- Научитесь переводить любую бизнес-модель во франшизу. Так, как это делает Макдональдс, а не мелкие предприниматели на коленке.


Узнать все тонкости новой бизнес профессии >>>


Вы также можете предварительно ознакомиться с четырьмя видео о профессии будущего >>>

Кстати, сразу после подписки на них придёт письмо со ссылкой на интервью с Санджаром Муминовым.

Из него вы узнаете:

-- Что такое монетизация Интеллектуальной Собственности и почему этот метод увеличивает стоимость компании в несколько раз

-- 16 самых востребованных услуг в сфере монетизации ИС, за которые готовы платить сотни тысяч рублей

-- Как стать экспертом по монетизации ИС всего за 2 месяца благодаря принципу Frog jump (“Прыжок лягушки”)

-- 95% способов монетизации ИС, о которых нельзя узнать на семинарах Гарварда и Йеля

-- Тонкости оптимизации налогов, увеличение стоимости бренда и антирейдерство в деталях
-- Алгоритмы монетизации ИС, которые одинаково беспроигрышно работают на крупнейших компаниях типа Samsung и на маленькой фирме по торговле сахаром

-- Как получить клиентов Санджара абсолютно бесплатно.

Успехов!

 


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