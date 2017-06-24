Продам топовые сообщества Вконтакте/Facebook/Instagram с доходом.

Отправлено Сегодня, 18:19

Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!

Распродаю свою сеть сообществ Вконтакте,Facebook,Instagram как готовый бизнес.

Все сообщество Хорошо монетизируются и активная Аудитория.

Для тех кто в ''Танке'' коротко о главном: У кого есть аудитория, тот может управлять мнением всей страны.

Способы монетизации сообществ:

- Продвижение своих интересов

- Продажа Рекламных постов

- Продажа Видеорекламы

- Продажа Аудиорекламы

- монетизация черз трансляцию и тд.

Причина продажи:

Продаю по причине того, что влаживаю в другой Online проект разработку мобильного приложения.

Все сообщества продаю с аккаунтом создателя и через гаранта.

Так, же оказываю бесплатную пожизненную консультацию своим клинтам и готов предоставить период теста через гаранта.

Список сообществ Вконтакте:

1.Тематика: Поздравления, открытки.

1.336.000 Подписчиков с аккаунтом создателя.

2.Тематика: Любовные цитаты.

376.000 подписчиков с аккаунтом создателя.

вырезано модератором

4.Тематика: Вязание крючком

166.000 Подписчиков с аккаунтом создателя.

5. Тематика Авто (Беларуская Аудитория)

46.000 Подписчиков с аккаунтом создателя.

6. Тематика: Любовные цитаты.

235.000 Подписчиков С аккаунтом создателя.

7. Тематика ТАТУ.

319.000 Подписчиков с Аккаунтом создателя.

8.Тематика Стройка

160.000 подписчиков с аккаунтом создтеля

9. Тематика: Женский Юмор.

386.000 Подписчиков с аккаунтом создателя.

10. Тематика: Женские Цитаты

111.000 подписчиков с акаунтом создаателя.

11. Тематика: Куллинария

329.000 подписчиков с аккаунта создателя

Сообщество Facebook

Тематика Юмор 259.000 Фанатов (Полная передача прав)

Тематика Мужские Мысли 349.000 Фанатов (Полная передача прав)

Инстаграм 129.000 Подписчиков (с почтой при регистрации, письмо имеется)

У сообществ нет никаких санкций со стороны администрации Вконтакте,Facebook,Instagram.

Никаких предоплат не принимаю, если вам предлагают от моего лица и просят деньги вперед, знайте , то что это мошенники.

Я работаю строго через гаранта, либо личнцю встречу.

После покупки оказываю бесплатную консультацию на протяжении необходимого времен, так же передам клиентскую базу.

Мои контакты:

Email lm-media@mail.ru

Telegram: @lmmedias

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 19:34