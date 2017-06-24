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Продам топовые сообщества Вконтакте/Facebook/Instagram с доходом.

Автор темы champwar, Сегодня, 18:19

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#1 champwar

champwar

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Отправлено Сегодня, 18:19

Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане! 
Распродаю свою сеть сообществ Вконтакте,Facebook,Instagram как готовый бизнес.
Все сообщество Хорошо монетизируются и активная Аудитория.
Для тех кто в ''Танке'' коротко о главном: У кого есть аудитория, тот может управлять мнением всей страны. 
Способы монетизации сообществ:
- Продвижение своих интересов
- Продажа Рекламных постов
- Продажа Видеорекламы
- Продажа Аудиорекламы
- монетизация черз трансляцию и тд.
 
Причина продажи: 
Продаю по причине того, что влаживаю в другой Online проект разработку мобильного приложения.
Все сообщества продаю с аккаунтом создателя и через гаранта.
Так, же оказываю бесплатную пожизненную консультацию своим клинтам и готов предоставить период теста через гаранта. 
 
Список сообществ Вконтакте:
 
 
1.Тематика: Поздравления, открытки.
1.336.000 Подписчиков с аккаунтом создателя.
 
2.Тематика: Любовные цитаты.
376.000 подписчиков с аккаунтом создателя.
 

вырезано модератором

 
4.Тематика: Вязание крючком
166.000 Подписчиков с аккаунтом создателя.
 
5. Тематика Авто (Беларуская Аудитория)
46.000 Подписчиков с аккаунтом создателя.
 
6. Тематика: Любовные цитаты.
235.000 Подписчиков С аккаунтом создателя.
 
7. Тематика ТАТУ.
319.000 Подписчиков с Аккаунтом создателя.
 
8.Тематика Стройка 
160.000 подписчиков с  аккаунтом создтеля
 
9. Тематика: Женский Юмор.
386.000 Подписчиков с аккаунтом создателя.
 
10. Тематика: Женские Цитаты
111.000 подписчиков с акаунтом создаателя.
 
11. Тематика: Куллинария
329.000 подписчиков с аккаунта создателя 
 
Сообщество Facebook 
Тематика Юмор 259.000 Фанатов (Полная передача прав)
 
Тематика Мужские Мысли 349.000 Фанатов (Полная передача прав)
 
Инстаграм 129.000 Подписчиков (с почтой при регистрации, письмо имеется)
 
У сообществ нет никаких санкций со стороны администрации Вконтакте,Facebook,Instagram. 
Никаких предоплат не принимаю, если вам предлагают от моего лица и просят деньги вперед, знайте , то что это мошенники.
Я работаю строго через гаранта, либо личнцю встречу. 
 
После покупки оказываю бесплатную консультацию на протяжении необходимого времен, так же передам клиентскую базу.
Мои контакты:
Email lm-media@mail.ru 
Telegram: @lmmedias
Вконтакте https://vk.com/altsolncev

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 19:34

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