Написание сайта

Отправлено Сегодня, 16:06

Здравствуйте.

Я веб-разработчик, занимаюсь написанием современных динамических сайтов, сайт, блог и интернет магазин. В реализации использую три движка Joomla, WordPress и Opencart. В зависимости от задачи, выбирается один из этих движков.



Языки программирования:

HTML, CSS, Javascript, PHP

Фреймворки:

LESS, SASS, Bootstrap, jQuery

Движки (CMS):

Joomla, WordPress, Opencart



Минимальный вариант, готовый сайт за 20$

• настройка понравившегося шаблона для CMS

• установка дополнений и их настройка (плагины, модули, компоненты)

• привязка хостинга к домену

• установка сайта на хостинг

• настройка хостинга



Другие работы:

• написание шаблона

• правка шаблона

• натягивание шаблона на движок

• установка и настройка дополнительных компонентов для движка

• установка ваших скриптов на сервер

• и другие работы...



Обращайтесь.



Site: http://rocketusd.ru/napisanie-sajta

Email: flagmanfbe@gmail.com

Skype: live:flagmanfbe_1



Всем удачи в достижении своих целей!!!