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Написание сайта

Автор темы flagmanfbe, Сегодня, 16:06

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#1 flagmanfbe

flagmanfbe

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:06

Здравствуйте.
Я веб-разработчик, занимаюсь написанием современных динамических сайтов, сайт, блог и интернет магазин. В реализации использую три движка Joomla, WordPress и Opencart. В зависимости от задачи, выбирается один из этих движков.

Языки программирования:
    HTML, CSS, Javascript, PHP
Фреймворки:
    LESS, SASS, Bootstrap, jQuery
Движки (CMS):
    Joomla, WordPress, Opencart

Минимальный вариант, готовый сайт за 20$
• настройка понравившегося шаблона для CMS
• установка дополнений и их настройка (плагины, модули, компоненты)
• привязка хостинга к домену
• установка сайта на хостинг
• настройка хостинга

Другие работы:
• написание шаблона
• правка шаблона
• натягивание шаблона на движок
• установка и настройка дополнительных компонентов для движка
• установка ваших скриптов на сервер
• и другие работы...

Обращайтесь.

Site: http://rocketusd.ru/napisanie-sajta
Email: flagmanfbe@gmail.com
Skype: live:flagmanfbe_1

Всем удачи в достижении своих целей!!!

 


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