Написание сайта

Здравствуйте.
Я веб-разработчик, занимаюсь написанием современных динамических сайтов, сайт, блог и интернет магазин. В реализации использую три движка Joomla, WordPress и Opencart. В зависимости от задачи, выбирается один из этих движков.
Языки программирования:
HTML, CSS, Javascript, PHP
Фреймворки:
LESS, SASS, Bootstrap, jQuery
Движки (CMS):
Joomla, WordPress, Opencart
Минимальный вариант, готовый сайт за 20$
• настройка понравившегося шаблона для CMS
• установка дополнений и их настройка (плагины, модули, компоненты)
• привязка хостинга к домену
• установка сайта на хостинг
• настройка хостинга
Другие работы:
• написание шаблона
• правка шаблона
• натягивание шаблона на движок
• установка и настройка дополнительных компонентов для движка
• установка ваших скриптов на сервер
• и другие работы...
Обращайтесь.
Site: http://rocketusd.ru/napisanie-sajta
Email: flagmanfbe@gmail.com
Skype: live:flagmanfbe_1
Всем удачи в достижении своих целей!!!