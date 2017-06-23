Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать

Отправлено Сегодня, 00:15

Словосочетание «информационная война» жители Крыма в последние три года слышат почти каждый день. Что это такое? Это просто борьба с враньём. Порой открываешь какой-нибудь прозападный ресурс и узнаешь про родной дом много нового: по улицам ездят танки, голод, засуха и полнейшая изоляция. В ужасе смотришь в окно: да нет же, все в порядке – автоматчиков нет, поля гаубицами не изрыты, вода из крана течёт, да и на полках магазинов всё есть. Так кто же и зачем тогда этот бред в интернете написал? Крыминформ провёл собственное расследование и выяснил, как работает на полуострове американское издание «Радио Свобода» и сколько стоит неправда про Крым.

Антикремлёвская пропаганда



В редакцию Крыминформа позвонил молодой человек. Он представился Андреем. Живет и работает в Симферополе. По специальности – политолог. Последние 2,5 года сотрудничает с изданием «Радио Свобода». Журналист назвал псевдонимы, под которыми публикует материалы про Крым, и сказал, что хочет обратиться к своим коллегам по изданию. Мы предоставили ему такую возможность и записали с Андреем большое интервью.

«Мое обращение адресовано киевской редакции и всем тем журналистам, которые, как и я, рискуя собственной безопасностью, борются не за демократические права, а просто обслуживают интересы Запада в борьбе с Россией», – начинает собеседник Крыминформа.

Из соображений безопасности мы решили не показывать его лицо, но гарантируем, что это – реальный человек. В доказательство своих слов он передал Крыминформу копии документов, которые связаны с его работой на «Радио Свобода». Часть из них мы публикуем ниже.

«Я не ставленник Кремля. Более того, я не поддерживаю ту политику, которая проводится Кремлем в Крыму. Я не поддерживал всекрымский референдум в марте 2014 года. Наоборот, как честный крымский журналист я пытался прорвать ту информационную блокаду, которая тогда была организована крымскими средствами массовой информации. По этой причине я обратился к руководству киевского бюро «Радио Свобода» для того, чтобы как-то стараться объективно освещать то, что происходит в Крыму», – рассказывает он.

Помочь разобраться в происходящем Крыминформ попросил федеральных экспертов. Член Общественного совета при министерстве обороны России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко согласился оценить информационные угрозы в Крыму. Своим опытом поделился и депутат Государственной думы Евгений Ревенко – журналист с многолетним стажем, который непонаслышке знает об информационных войнах и работе западных СМИ против России.

«Известны случаи, когда они постоянно пытаются вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Это факт. Совсем недавно в Государственной думе по этому поводу слушался отдельный вопрос: о том, как западные средства массовой информации, по сути дела, ведут подрывную деятельность на нашей территории и вмешиваются в наши политические процессы. К этим средствам массовой информации относится и, безусловно, «Радио Свобода», – говорит Ревенко.

Заокеанские покровители



В распоряжении Крыминформа оказалась копия договора между корреспондентом и изданием «Радио Свобода». Точнее, не обычным корреспондентом, а фрилансером – это внештатный сотрудник, который находится в регионе и готовит журналистские материалы по заданию редакции. Такой документ в обязательном порядке подписывает каждый внештатник в Крыму, который пожелал сотрудничать с «Радио Свобода».



В документе прямо написано, что контракт заключается между фрилансером и американской компанией RadioFreeEurope/RadioLiberty (RFE/RL, Inc.) с офисом в Вашингтоне. Более того, работающий в Крыму корреспондент, где бы он ни находился, должен подчиняться законодательству Америки. «Это соглашение регулируется законами США и федерального округа Колумбия», – говорится в документе.

«Меня сразу смутило в контракте, что там ясно было видно, что «Радио Свобода», по сути, подконтрольно и финансируется полностью Государственным департаментом США. То есть государственная структура Соединённых Штатов Америки полностью определяет политику «Радио Свобода». Вместе с тем, я всё равно думал, что «Радио Свобода» будет достаточно объективным и демократическим средством массовой информации и нам удастся той экспансии, той политике российской информационной противодействовать», – рассказывает Андрей.

«Разумеется, это ресурс, который ведёт информационную войну. Достаточно посмотреть документы этой радиостанции, где расположены органы её управления, кто её финансирует. Мы понимаем, что это инструмент информационного влияния на Российскую Федерацию в частности», – считает Коротченко.

«Общаясь с Владимиром Притулой – это руководитель «Крым. Реалии», мне сразу дали понять, что этот проект, по сути дела, создаётся для того, чтобы стараться противодействовать той кремлёвской политике, которая проводилась в Крыму, той пропаганде. И помогать реинтегрировать Крым в состав Украины. Мне это прельстило, я поддерживал эти идеи. Поэтому я согласился работать», – вспоминает собеседник Крыминформа.

Объективность издалека

У международной корпорации RFE/RL очень сложная разветвлённая структура. Работа американского издания в Крыму всегда курировалась украинским представительством. Директором киевского бюро «Радио Свобода» сейчас является Марьяна Драч. Но Крымом занимается специальное подразделение. После референдума о самоопределении и вхождении полуострова в состав Российской Федерации в марте 2014 года на Украине был создан проект «Крым.Реалии». Для него иностранное издание начало искать себе сторонников на полуострове в журналистской среде.



Изначально редакция «Крым.Реалии» позиционировала свои материалы как некую альтернативу крымским средствам массовой информации. Но вскоре в обойме их экспертов остались лишь украинские политики, которые не обладают достоверной и объективной информацией о происходящем в Крыму. Поэтому крымский проект «Радио Свобода» через некоторое время стал основным источником дезинформации.



Эксперты при этом не исключают, что недостоверное информирование западного читателя о Крыме является частью информационной политики корпорации RFE/RL.

«У «Радио Свобода» есть определённая заданность. Ни о какой объективной позиции говорить не приходится, поскольку «Радио Свобода» финансируется госструктурами США», – считает Евгений Ревенко.

Возглавляет проект «Крым.Реалии» некогда называвший себя «независимым» журналист Владимир Притула. О его связях с украинскими и американскими спецслужбами на полуострове знают давно. В конце 90-х Притула много раз был на различных стажировках и программах спецобучения в США и Европе. Поэтому когда он сбежал в Киев и занялся антироссийской деятельностью, его крымские коллеги этому ничуть не удивились.

Именно Притула сейчас фактически руководит всеми внештатными корреспондентами, которые работают в Крыму и Севастополе. У него в подчинении также находятся штатные редакторы Елена Юрченко и Яна Горюнова. Все свои материалы фрилансеры из Крыма посылают на два адреса электронной почты: редакторам и лично Притуле.





Вопреки своим же санкциям



В распоряжении Крыминформа есть документы, подтверждающие фактическое присутствие и активную работу «Радио Свобода» в Симферополе уже после референдума о самоопределении. В июне 2014 года редакция заключила договор субаренды на помещение в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу Петропавловская, 3 – в самом центре крымской столицы. Журналисты заняли кабинет под номером 317. Платить пообещали в долларах – 410$ в месяц.



Редакция на тот момент даже не стеснялась своей фактической принадлежности. Договор на аренду помещений в Симферополе был заключён напрямую корпорацией RFE/RL, зарегистрированной в штате Делавэр США, со штаб-квартирой на Коннектикут Авеню в Вашингтоне. Субарендатора в документах представляет сам вице-президент компании Джон Джимбалво (John Giambalvo).

См. документ: https://drive.google...Wp1NUY5S00/view

Получается, что после марта 2014 года, когда власти США осудили выбор крымчан и ввели против жителей полуострова санкции, американское издание не только не покинуло «оккупированную», по их мнению, территорию, но и начало здесь активно закрепляться.

«Несколько молодых ребят и девушек приходили постоянно. Иногда с каким-то съёмочным оборудованием, но чаще – без всего. Помещение там совсем маленькое, четыре рабочих стола стояли. Но всего их человек шесть обычно было. Тихие, спокойные, никогда внимания к себе не привлекали. А чем они там занимались, мы никогда не интересовались и не знаем», – рассказала Крыминформу представитель руководства делового центра.

С этого же времени, вопреки всем санкциям, американская компания перешла в Крыму на расчёты в российских рублях. В распоряжении Крыминформа есть выписки со счетов российского «Банка ЧБРР». Согласно документам, представительство «Радио «Свободная Европа» заплатило аренду за помещения в Симферополе за промежуток с июля по август 2014 года в размере 45 011 рублей, за сентябрь-ноябрь того же года – 50 856 рублей.

И в дальнейшем никуда съезжать журналисты иностранного издания не собирались. Арендная плата за период с декабря 2014-го по февраль 2015 года составила 97 448 рублей, в марте – 26 915 рублей. Получается, что американское издание больше года работало в российском Крыму, пользовалось услугами российских банков и предоставляло рабочие места гражданам Российской Федерации. Всё это время RFE/RL исправно переводила коммунальные платежи и оплачивала услуги уборщицы – 25$ в месяц – всё через тот же российский банк.

Но пользоваться услугами российских компаний и нанимать российских граждан для «Радио Свобода» совсем не означает соблюдать законодательство Российской Федерации. Сейчас трудно сказать, с какого именно времени, но «Радио Свобода» выбрало для себя подпольное существование в Крыму. В настоящий момент нет подтверждения легального пребывания журналистов иностранного издания на территории полуострова. Все внештатники вынуждены так или иначе трудоустраиваться в других местах, фактически работая под прикрытием.

«Любое иностранное СМИ или его представитель должен иметь соответствующую аккредитацию. Если люди не имеют официальной аккредитации российского МИДа, то их участие в такой деятельности, очевидно, нарушает законодательство Российской Федерации. Поэтому к ним должны применяться соответствующие меры реагирования. В данном случае речь идёт о создании полуподпольной сети, которая занимается сбором информации и её передачей в руки фактически иностранной организации, которая формально зарегистрирована как СМИ. Здесь возникают риски угрозы национальной безопасности Российской Федерации», – считает Коротченко.

Но за такую журналистскую работу платят. И полуподпольная деятельность в Крыму в настоящее время вознаграждается долларами США все по тому же договору между фрилансерами и американской корпорацией RFE/RL.

Самый высокий гонорар корреспондент может получить за эксклюзивный видеоматериал, снятый специально для американского издания. Если такой материал будет опубликован на сайте «Радио Свобода», то автору перечисляют 100$. За каждый видеорепортаж с вставками интервью и некой аналитикой «Радио Свобода» платит фрилансерам по 60$. Текст без видео для интернет-сайта или звуковой репортаж для радио будет стоить 30$. Опрос людей на улице, небольшой фоторепортаж из трёх снимков или новость принесёт корреспонденту заработок в 10$. Если будет всего одна фотография, то редакция заплатит 5$. В некоторых случаях журналист может заработать за раз до 250$ – такой материал должен быть очень важным и вызвать серьёзный общественный резонанс.



Мы сопоставили предложенные американцами гонорары с объёмом работы обычного корреспондента Крыминформа и пришли к выводу, что фрилансер «Радио Свобода» вполне может зарабатывать 500-600$ в месяц. В переводе на российские рубли это 30-35 тысяч. Вполне достойная для Крыма заработная плата. Именно гонорарами чаще всего и прельщает претендентов на сотрудничество американское издание.



Радио без свободы



Вот только свободы выбора сюжетов и тем, к которой так стремится каждый журналист, на «Радио Свобода», оказывается, нет. Действующий сотрудник рассказывает, что в корпорации существует некая редакционная политика, которая навязывает корреспонденту темы и их подачу, порой, ломая профессиональные и человеческие принципы.

«Заключив контракт, я работаю уже более 2,5 лет. Я писал честно, объективно – как видел – о тех новостях и событиях, которые происходили. Но начал замечать, что некоторые новости, которые не были ангажированными, не были политизированными, носили честное содержание, не устраивали редакцию. Мне очень часто отказывали в публикации тех или иных новостей, которые носили нейтральный характер, даже без объяснения причины. А иногда смысл статей настолько искажали, что материал в корне менял содержание. На мои вопросы руководство внятно никогда не отвечало. Говорило лишь, что это не соответствует той информационной политике, которой придерживается «Радио Свобода», – рассказывает Андрей.

И никакие возражения против редакционной политики, да и указания на то, что опубликована откровенная ложь, которую он, по сути, не писал, от корреспондента в редакции «Радио Свобода» не принимают. И это тоже чётко прописано в контракте. «Фрилансер признаёт, что все права на журналистские материалы принадлежат компании. Компания имеет право редактировать, сокращать материалы и передавать их третьей стороне», – гласит один из пунктов контракта.



На понятии «фрилансер», обозначенном в договоре, хочется остановиться отдельно – в документе чётко говорится, кто это такой. А никто. И прав у него никаких нет. И защиты от редакции в чрезвычайной ситуации он не получит. «Фрилансер – свободный контрагент, не являющийся сотрудником компании, взаимоотношения регулируются данным соглашением, а не трудовыми нормами. Этот договор не даёт права на постоянное трудоустройство фрилансера и права на социальные льготы компании», – говорится в договоре.

А ещё фрилансер должен самостоятельно оплачивать все налоги. Он единолично отвечает за оформление документов в месте пребывания. А если случится, что на опубликованную под его именем ложь кто-то подаст судебный иск, все расходы понесёт исключительно автор. «Фрилансер компенсирует компании иски, претензии, возникающие вследствие работы фрилансера на компанию. Согласно этому соглашению фрилансер соглашается с соответствующим статусом, правилами и порядками Соединенных Штатов и отдельных штатов», – гласит договор.

«Коллеги, которые в условиях информационного противостояния осознанно идут на сотрудничество с такими структурами, как «Радио Свобода», должны понимать, что они занимаются не журналистикой. Их призывает структура, которая, по сути, занимается информационной подрывной деятельностью», – говорит Ревенко.

Достоин внимания ещё один пункт договора, поскольку он напрямую связан с информационной безопасностью Российской Федерации. Он гласит, что принимаемый на работу в «Радио Свободы» корреспондент не должен иметь проблем со спецслужбами США. То есть фрилансер должен быть очень лоялен Америке. И особо его будут проверять на сотрудничество с российскими правоохранительными органами – в рядах американской компании шпионы не нужны. При этом сам журналист, собирающий информацию на территории России, фактически является иностранным агентом. И в Крыму такое присутствие не скрывали много лет.

«Когда я работал в качестве директора представительства ВГТРК на Украине в 2007-2008 годах, я регулярно приезжал корреспондентом в Крым. И я сам лично сталкивался с корреспондентами иностранных СМИ, которые в меньшей степени походили на журналистов, а в большей степени были похожи на сотрудников спецслужб, которые работают под прикрытием», – рассказал Крыминформу Евгений Ревенко.

Расходный материал



Случай с задержанием корреспондента «Радио Свобода» Николая Семены стал ярким подтверждением того, что люди для американского издания – лишь «расходный материал», рассказывает действующий сотрудник Андрей.

«Ведь немаловажную роль ещё играет собственная безопасность. Прецедент с Николаем Семейной это явно показал. Руководство «Радио Свобода» абсолютно не задумывается о безопасности нас с вами. Мы для них, по сути дела, – расходный материал, которым можно пренебречь в любое удобное для себя время», – говорит Андрей, обращаясь к своим коллегам.

Одного из самых популярных авторов, критикующих российскую власть в Крыму, Николая Семену сотрудники ФСБ задержали 19 апреля 2016 года. За публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации в отношении него было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Киевская редакция при этом отказалась от своего сотрудника.

https://www.youtube....h?v=UL795rdB7Ho

Эксперт по обороне Игорь Коротченко считает, что в отношении подпольно работающих на «Радио Свобода» крымчан вполне может быть применена и еще одна статья УК РФ.

«В данном случае вполне можно сослаться на статью «Государственная измена», где написано, что оказание помощи иностранному государству, иностранной организации в ущерб безопасности Российской Федерации, классифицируется как государственная измена. И никто статью Уголовного кодекса РФ не отменял. Вопрос применимости её находится в компетенции правоохранительных органов», – сказал он в интервью Крыминформу.

Беспринципная поросль



Не исключено, что именно из соображений собственной безопасности и осознания своей противозаконной деятельности многие известные журналисты покинули «Радио Свобода». Но на их место пришли другие – более беспринципные.

«Пришла молодая беспринципная поросль, которая готова за любые деньги сделать всё, что угодно. К ним я смело могу отнести и севастопольского блогера Андрея Васильева, и журналиста Филиппа Лебедева, который пишет под псевдонимом Давид Аксельрод. Также журналист, который прикрывается под личиной севастопольского отделения «Новой газеты» Иван Жилин. Керченский фрилансер Юлия Журавлева. И многих других к ним смело можно отнести», – перечисляет Андрей.

По данным Крыминформа, договоры о сотрудничестве с американским изданием, по которому фрилансеры получают деньги, сейчас имеют по меньшей мере десять журналистов в Крыму и Севастополе. Названные уже Васильев, Лебедев, Жилин и Журавлева своего сотрудничества с «Радио Свобода» почти не скрывают. Хотя на своих страницах в соцсетях предпочитают указывать другое место работы. Остальные стараются не афишировать свою деятельность под контролем американской структуры. К ним можно отнести бывшего главного редактора «Аргументы недели – Крым» Заира Акадырова, севастопольского внештатника Романа Черненко и ещё одного севастопольца Олега Леуса.



Договор с «Радио Свобода» не предусматривает распространение журналистом информации за рамками издания, но на страничках этих фрилансеров легко можно найти перепечатки статей антироссийских изданий, критику крымских властей и самый яркий негатив из жизни полуострова. Полная идентичность с настроениями в публикациях «Радио Свобода».

Слушать: https://soundcloud.c...o-vret-pro-krym

«Во время Русской весны этот ресурс (Крым.Реалии), что называется, выворачивал «мехом наружу» все события, происходившие на полуострове, открыто поддерживал националистические символы, в первую очередь – лидеров меджлиса (организация запрещена на территории России за экстремизм), – вспоминает события 2014 года депутат Государственной думы, бывший вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек. – Подавляющее большинство жителей полуострова наградили сайт «Крым.Реалии» прозвищем «брехунец» – незамысловато, но абсолютно точно для издания, замаравшего себя враньем и ненавистью ко всему российскому».

Базовые принципы



Андрей рассказал Крыминформу, что долгое время пытался сохранить за собой место в известном международном издании. И даже в какой-то момент перешёл на написание неполитических текстов. Но в конечном итоге всё-таки решил расстаться с «Радио Свобода». «Я понял, что честность и объективность для «Радио Свобода» не играет абсолютно никакой роли», – добавил он.

«Когда ты это делаешь, то ты должен понимать и отдавать себе отчет, какую позицию это СМИ занимает по отношению к твоему собственному государству. И это личный выбор каждого человека. У нас свобода средств массовой информации, и это один из базовых принципов. Мы не должны отгораживаться – пожалуйста, приезжайте, смотрите, высказывайтесь. Но мы хотели бы, чтобы о наших процессах рассказывали объективно», – считает Евгений Ревенко.

Андрей в своем обращении попросил редакцию и всех сотрудников «Радио Свобода» просто задуматься над тем, что они делают.

«Стоит ли ваша безопасность, ваша жизнь, по сути дела, того, чтобы просто-напросто обеспечивать интересы «Радио Свобода», интересы Запада в борьбе с Российской Федерацией?» – риторически спрашивает он своём обращении.

«Редакции киевского бюро я желаю, чтобы она вернулась к истокам – тем важным принципам, которыми руководствуется любое нормальное средство массовой информации – объективность и честность», – подытожил сотрудник «Радио Свобода».

Источник: www.c-inform.info