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RubHost - Надежный хостинг. Выделенные серверы. Регистрация доменов.

Автор темы rubhost, Вчера, 20:50

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#1 rubhost

rubhost

    Новичок

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Отправлено Вчера, 20:50

Регистрация доменов и обслуживание от RubHost.com

При создании сайта первым делом необходимо выбрать и зарегистрировать домен. Обслуживание сайта и поддержка его круглосуточной доступности для интернет-пользователей – это задача хостинг-провайдера, выбирать которого нужно грамотно.

RubHost предлагает своим клиентам недорогой, но качественный хостинг для обеспечения бесперебойной работы сайта. Пакеты подключения включают в себя удобные системы управления базами данных и инструменты веб-программирования. На сайте легко можно проверить занятость доменного имени, выбрать свободное и зарегистрировать его.

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list-bullett.png Самые низкие цены на самые популярные доменные зоны
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Для того чтобы Вы могли оценить высокое качество хостинга RubHost мы предлагаем новым клиентам бесплатный 7-дневный тестовый период хостинга сайтов на бесплатном домене.

Нет никаких ограничений для работы, тестовый период - это полноценный оплаченный хостинг-аккаунт на 7 суток.



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Веб-сервисам хостинга от RubHost доверяют многие, ведь компания обеспечивает надежную работу серверов, высокую защиту от взлома, профессиональную круглосуточную техническую поддержку, а также ведет гибкую ценовую политику для разных сегментов бизнеса.

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