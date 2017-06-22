RubHost - Надежный хостинг. Выделенные серверы. Регистрация доменов.

Отправлено Вчера, 20:50

Регистрация доменов и обслуживание от RubHost.com



При создании сайта первым делом необходимо выбрать и зарегистрировать домен. Обслуживание сайта и поддержка его круглосуточной доступности для интернет-пользователей – это задача хостинг-провайдера, выбирать которого нужно грамотно.



RubHost предлагает своим клиентам недорогой , но качественный хостинг для обеспечения бесперебойной работы сайта. Пакеты подключения включают в себя удобные системы управления базами данных и инструменты веб-программирования. На сайте легко можно проверить занятость доменного имени, выбрать свободное и зарегистрировать его.



Виртуальный хостинг для любого вида сайта

Самые низкие цены на самые популярные доменные зоны

Самые низкие цены на тарифные планы



Для того чтобы Вы могли оценить высокое качество хостинга RubHost мы предлагаем новым клиентам бесплатный 7-дневный тестовый период хостинга сайтов на бесплатном домене.



Нет никаких ограничений для работы, тестовый период - это полноценный оплаченный хостинг-аккаунт на 7 суток.











Веб-сервисам хостинга от RubHost доверяют многие , ведь компания обеспечивает надежную работу серверов, высокую защиту от взлома, профессиональную круглосуточную техническую поддержку, а также ведет гибкую ценовую политику для разных сегментов бизнеса.



Специально для пользователей www.info-forum.ru по промокоду: http://wwwinfoforum скидка 30% на заказ любого тарифа хостинга.