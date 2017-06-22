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Рассекречены уникальные документы о начале ВОВ

Автор темы Алексей Шемшурин, Сегодня, 12:13
22 июня

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#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 12:13

Министерство обороны опубликовало у себя на странице уникальные архивные документы, посвященные Великой Отечественной войне. На ресурсе запущен новый раздел, в котором можно ознакомиться со свидетельствами советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива ведомства.

 

Эти документы никогда ранее не публиковались. В частности, посетители сайта могут ознакомиться с ответами командующих на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии. Именно в этих ответах содержится полная информация о степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

 

http://22june.mil.ru/

 

 

Сижу, читаю.


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