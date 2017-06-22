Рассекречены уникальные документы о начале ВОВ

Отправлено Сегодня, 12:13

Министерство обороны опубликовало у себя на странице уникальные архивные документы, посвященные Великой Отечественной войне. На ресурсе запущен новый раздел, в котором можно ознакомиться со свидетельствами советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива ведомства.

Эти документы никогда ранее не публиковались. В частности, посетители сайта могут ознакомиться с ответами командующих на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии. Именно в этих ответах содержится полная информация о степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

http://22june.mil.ru/

Сижу, читаю.