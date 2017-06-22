Быстрый рост и прогрессивная прибыль от GLAVcpa

Отправлено Сегодня, 09:38

GLAVcpa – одна из самых быстро растущих компаний для привлечения партнерской прибыли в Интернете. Она существует с 2007 года и стала популярной благодаря широкому предложению, как для веб-мастеров, так и для рекламодателей. Пройдя путь развития и становления, сегодня компания пользуется исключительным доверием и уважением у англоязычной аудитории. В настоящее время GLAVcpa расширяет свое присутствие и выходит на рынки России, США и Китая.

Деятельность компании построена на хорошо известной и давно зарекомендовавшей себя модели CPA партнерки или «Cost per Action». Прибыль зависит исключительно от вашей инициативности и готовности работать, искать новые способы и формы рекламы, привлечения целевой аудитории. При этом СPA сети могут расширяться и привлекать новых партнеров бесконечно, соответственно, клиентская аудитория также не ограничена географическим или языковым пространством.

Сфера интересов компании GLAVcpa затрагивает самый широкий круг товаров и услуг, реализуемых через Интернет, в том числе:

- онлайн-казино и различные игровые площадки;

- страхование;

- банкинг;

- продажа различных товаров и услуг.

Надежность партнерской программы компании GLAVcpa подтверждается большим количеством партнеров, уже зарегистрировавшихся в системе: более 500 офферов, среди которых есть ряд эксклюзивных предложений, обеспечивающих наиболее выгодные условия сотрудничества). Компания гарантирует своевременные выплаты, которые всегда осуществляются в полном объеме и в минимальный срок (до 24 часов).

Перечень рекламодателей, на сайты которых веб-мастерам предлагается привлекать траффик, весьма широк и включает таких крупнейших игроков интернет-рынка, как лидер китайской торговли через интернет «AlieExpress», «АльфаБанк», крупнейший онлайн-магазин модной одежды и аксессуаров «Lamoda». «OBI» и другие.

Служба поддержки компании GLAVcpa работает круглосуточно. Есть возможность задать любые вопросы, как по техническим параметрам работы сервиса, так и по экономическим показателям эффективности тех или иных офферов и наилучшим рекомендациям для подключения к программе. Компания работает в постоянном диалоге с партнерами, веб-мастерами и рекламодателями, прилагая максимальные усилия для повышения удобства и эффективности работы сервиса.

Компания GLAVcpa за 10 лет работы накопила серьезный опыт в области продвижения и торговли в Интернете. Это позволило наладить качественный сервис, позволяющий привлекать трафик по большому количеству ГЕО и форматов интернет рекламы (clicunder/popunder, banners, тизерная реклама, video, трафик из социальных сетей, mail-трафик). Такой набор инструментов для веб-мастеров существенно расширяет поле их деятельности и открывает широкие возможности для привлечения клиентского трафика и прибыли.

В заключении, отличная новость для всех, кто уже работает на сервисе или только планирует начать использование площадки GLAVcpa. В этом году компания запустила актуальную реферальную программу: у веб-мастеров появилась возможность привлекать своих партнеров, получая в дальнейшем 5% от прибыли каждого из них в течение всего периода их работы на сервисе. При этом партнеры также привлекают своих рефералов, те своих и так далее. «Чем шире ваша партнерская сеть, тем больше ваша прибыль и тем шире ваши возможности в области построения эффективной экономической модели.» - эти слова руководства компании говорят сами за себя! Труд веб-мастеров и их партнерская активность окупаются с лихвой!

Присоединяйтесь к сети творчески мыслящих и активно действующих профессионалов, готовых искать новые решения и наращивать свою прибыль!

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 10:45

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