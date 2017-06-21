Отправлено Сегодня, 13:04

Форекс-конкурс «Heroes of PAMM» стартует 3 июля 2017





Не упустите шанс поучаствовать в захватывающем конкурсном противостоянии и побороться за реальные денежные призы! Конкурс «Герои PAMM» проводится на реальных ПАММ-счетах. Первый этап пройдет с 3 июля по 29 сентября. По завершении организаторы конкурса – ForexCup и FXOpen – наградят лучших участников денежными призами на общую сумму 10 000 USD, которые будут зачислены на инвестиционные счета. Главный победитель получит денежный приз в размере 5 000 USD в виде инвестиции на свой PAMM счет. За второе и третье место призеры получат 3 000 USD и 2 000 USD соответственно. Вас ждет отличная возможность стать обладателем крупного счета!















Что необходимо знать о конкурсе «Герои PAMM»?



1. Даты проведения: 3 июля – 29 сентября 2017 г.;



2. Призовой фонд: 10 000 USD;



3. Награды победителям:



??• 1-е место – 5 000 USD;



??• 2-е место – 3 000 USD;



??• 3-е место – 2 000 USD.







ВНИМАНИЕ! Чтобы претендовать на получение приза, вы должны совершить торговый оборот не менее 0,5 лота за тур и получить прибыль по итогам конкурса не менее 20% от депозита. При этом просадка на PAMM-счете не должна опускаться ниже 20% за все время тура.







4. Стартовый депозит: может быть любым, но не ниже минимальной суммы для открытия PAMM-счета (для PAMM ECN – от 1000 USD, для PAMM STP – от 200 USD);



5. Торговые ограничения: нет. Разрешены любые инструменты, доступные на PAMM STP и PAMM ECN, любые стратегии и советники (АТС, МТС и т.п.), а также другие стандартные программные приложения для терминала MT4;



6. Регистрация: открыта с текущей минуты и на протяжении всего конкурса. Но для получения приза торговля на вашем PAMM-счете должна вестись на протяжении не менее 2 месяцев.







В ходе конкурса участники могут добавлять и выводить средства со счетов, принимать инвестиции в свои PAMM-счета, открывать новые Оферты, а также пользоваться всеми инструментами PAMM-системы без ограничений.







Запрещается закрывать в PAMM-системе такую статистику по счету для инвесторов как: средства, просадка, загрузка депозита, завершенные сделки. Эти данные должны быть доступны для просмотра.







Для участия в Конкурсе нужно выполнить несколько шагов:







1. Если у вас еще нет PAMM-счета, его нужно открыть. Для этого необходимо:



??• Зарегистрироваться на сайте компании FXOpen (если у вас уже есть аккаунт и PAMM-счет, на котором просадка была не более 20%, то можете сразу переходить к последнему пункту);



??• Пройти верификацию главного счета;



??• Открыть инвестиционный счет и пополнить его с помощью любой доступной платежной системы в кабинете FXOpen;



??• Открыть PAMM ECN или PAMM STP счет.



2. Оставить ссылку на ваш PAMM-счет в этой ветке на форуме (можно оставлять на уже открытые PAMM-счета с историей, но максимальная просадка на них должна быть не более 20% от депозита по эквити).







Рейтинг будет публиковаться каждую неделю в теме конкурса. По ссылкам можно отслеживать активность по каждому счету в режиме on-line. Разрешается принимать инвестиции в ходе конкурса. Вся статистика будет браться из PAMM-рейтига FXOpen.







* Приз будет зачислен на инвестиционный счет под оферту 50/50 (50% - управляющему от прибыли, 50% - инвестору (компании)).



* В случае просадки счета на величину 20% процентов и больше, компания отзывает оставшиеся средства.



Источник: сайт FXOpen https://clck.ru/BK6g4

