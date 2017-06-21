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Форекс-конкурс «Heroes of PAMM» стартует 3 июля 2017

Автор темы treider1458, Сегодня, 13:04

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#1 treider1458

treider1458

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Отправлено Сегодня, 13:04

Форекс-конкурс «Heroes of PAMM» стартует 3 июля 2017


Не упустите шанс поучаствовать в захватывающем конкурсном противостоянии и побороться за реальные денежные призы! Конкурс «Герои PAMM» проводится на реальных ПАММ-счетах. Первый этап пройдет с 3 июля по 29 сентября. По завершении организаторы конкурса – ForexCup и FXOpen – наградят лучших участников денежными призами на общую сумму 10 000 USD, которые будут зачислены на инвестиционные счета. Главный победитель получит денежный приз в размере 5 000 USD в виде инвестиции на свой PAMM счет. За второе и третье место призеры получат 3 000 USD и 2 000 USD соответственно. Вас ждет отличная возможность стать обладателем крупного счета!

 

geroi_pamm_forex_competition_ru..jpg

 

Что необходимо знать о конкурсе «Герои PAMM»?

1.      Даты проведения: 3 июля – 29 сентября 2017 г.;

2.      Призовой фонд: 10 000 USD;

3.      Награды победителям:

??•             1-е место – 5 000 USD;

??•             2-е место – 3 000 USD;

??•             3-е место – 2 000 USD.

 

ВНИМАНИЕ! Чтобы претендовать на получение приза, вы должны совершить торговый оборот не менее 0,5 лота за тур и получить прибыль по итогам конкурса не менее 20% от депозита. При этом просадка на PAMM-счете не должна опускаться ниже 20% за все время тура.

 

4.      Стартовый депозит: может быть любым, но не ниже минимальной суммы для открытия PAMM-счета (для PAMM ECN – от 1000 USD, для PAMM STP – от 200 USD);

5.      Торговые ограничения: нет. Разрешены любые инструменты, доступные на PAMM STP и PAMM ECN, любые стратегии и советники (АТС, МТС и т.п.), а также другие стандартные программные приложения для терминала MT4;

6.      Регистрация: открыта с текущей минуты и на протяжении всего конкурса. Но для получения приза торговля на вашем PAMM-счете должна вестись на протяжении не менее 2 месяцев.

 

В ходе конкурса участники могут добавлять и выводить средства со счетов, принимать инвестиции в свои PAMM-счета, открывать новые Оферты, а также пользоваться всеми инструментами PAMM-системы без ограничений.

 

Запрещается закрывать в PAMM-системе такую статистику по счету для инвесторов как: средства, просадка, загрузка депозита, завершенные сделки. Эти данные должны быть доступны для просмотра.

 

Для участия в Конкурсе нужно выполнить несколько шагов:

 

1.              Если у вас еще нет PAMM-счета, его нужно открыть. Для этого необходимо:

??•   Зарегистрироваться на сайте компании FXOpen (если у вас уже есть аккаунт и PAMM-счет, на котором просадка была не более 20%, то можете сразу переходить к последнему пункту);

??•   Пройти верификацию главного счета;

??•   Открыть инвестиционный счет и пополнить его с помощью любой доступной платежной системы в кабинете FXOpen;

??•   Открыть PAMM ECN или PAMM STP счет.

2.              Оставить ссылку на ваш PAMM-счет в этой ветке на форуме (можно оставлять на уже открытые PAMM-счета с историей, но максимальная просадка на них должна быть не более 20% от депозита по эквити).

 

Рейтинг будет публиковаться каждую неделю в теме конкурса. По ссылкам можно отслеживать активность по каждому счету в режиме on-line. Разрешается принимать инвестиции в ходе конкурса. Вся статистика будет браться из PAMM-рейтига FXOpen.

 

* Приз будет зачислен на инвестиционный счет под оферту 50/50 (50% - управляющему от прибыли, 50% - инвестору (компании)).

* В случае просадки счета на величину 20% процентов и больше, компания  отзывает оставшиеся  средства.

Источник: сайт FXOpen  https://clck.ru/BK6g4
 

 


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