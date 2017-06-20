Яндекс Директ - создание рекламных компаний под ключ

Всем привет!
Предлагаю услуги по созданию и расширению существующих рекламных компаний в ЯД
Соберу семантическое ядро для контекстной рекламы и на его основе создам объявления для поиска.
Сначала отбираю транзакционные запросы для создания объявлений (купить, заказать и т.п.)
Ваши объявления будут выгодно отличаться от объявлений конкурентов!
1 объявление = 5 рублей
Заголовок, описание, быстрые ссылки, доп. описание, визитка, большой заголовок до 56 символов
Этапы создания объявлений:
1. Сбор семантического ядра по тематике. Запросы собираются вручную, затем пропускаются через Key Collector, для поиска "длинных" хвостов;
2. Ручная чистка семантического ядра. Создание списка минус слов;
3. Разделение на общие и транзакционные (заказать, купить и т.п.);
4. Создание объявлений по методу 1 ключ - 1 объявление ;
5. Добавление UTM меток ;
6. Настройка быстрых ссылок, дополнительных описаний , работа с визиткой;
7. Сдача XLS таблицы, которую Вам останется загрузить в кабинет и запустить рекламную компанию;
Если у Вас нет своего аккаунта в ЯД, создам и настрою, после чего передам готовую компанию с аккаунтом Вам.
Так же консультирую по уже имеющимся РК
Контакты для связи:
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Почта - kolyangusev95@gmail.com
Первым двум пользователям, с высокой репутацией на этом форуме, сделаю по 15 объявлений за отзыв