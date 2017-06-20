Яндекс Директ - создание рекламных компаний под ключ

Отправлено Сегодня, 18:36

Всем привет!





Предлагаю услуги по созданию и расширению существующих рекламных компаний в ЯД



Соберу семантическое ядро для контекстной рекламы и на его основе создам объявления для поиска.



Сначала отбираю транзакционные запросы для создания объявлений (купить, заказать и т.п.)



Ваши объявления будут выгодно отличаться от объявлений конкурентов!





1 объявление = 5 рублей



Заголовок, описание, быстрые ссылки, доп. описание, визитка, большой заголовок до 56 символов







Этапы создания объявлений:



1. Сбор семантического ядра по тематике. Запросы собираются вручную, затем пропускаются через Key Collector, для поиска "длинных" хвостов;



2. Ручная чистка семантического ядра. Создание списка минус слов;



3. Разделение на общие и транзакционные (заказать, купить и т.п.);



4. Создание объявлений по методу 1 ключ - 1 объявление ;



5. Добавление UTM меток ;



6. Настройка быстрых ссылок, дополнительных описаний , работа с визиткой;



7. Сдача XLS таблицы, которую Вам останется загрузить в кабинет и запустить рекламную компанию;







Если у Вас нет своего аккаунта в ЯД, создам и настрою, после чего передам готовую компанию с аккаунтом Вам.



Так же консультирую по уже имеющимся РК





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Почта - kolyangusev95@gmail.com

Первым двум пользователям, с высокой репутацией на этом форуме, сделаю по 15 объявлений за отзыв