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Яндекс Директ - создание рекламных компаний под ключ

Автор темы KolkaGusev, Сегодня, 18:35

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#1 KolkaGusev

KolkaGusev

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Отправлено Сегодня, 18:36

Всем привет!


Предлагаю услуги по созданию и расширению существующих рекламных компаний в ЯД

Соберу семантическое ядро для контекстной рекламы и на его основе создам объявления для поиска.

Сначала отбираю транзакционные запросы для создания объявлений (купить, заказать и т.п.)

Ваши объявления будут выгодно отличаться от объявлений конкурентов!


1 объявление = 5 рублей

Заголовок, описание, быстрые ссылки, доп. описание, визитка, большой заголовок до 56 символов



Этапы создания объявлений:

1. Сбор семантического ядра по тематике. Запросы собираются вручную, затем пропускаются через Key Collector, для поиска "длинных" хвостов;

2. Ручная чистка семантического ядра. Создание списка минус слов;

3. Разделение на общие и транзакционные (заказать, купить и т.п.);

4. Создание объявлений по методу 1 ключ - 1 объявление ;

5. Добавление UTM меток ;

6. Настройка быстрых ссылок, дополнительных описаний , работа с визиткой;

7. Сдача XLS таблицы, которую Вам останется загрузить в кабинет и запустить рекламную компанию;



Если у Вас нет своего аккаунта в ЯД, создам и настрою, после чего передам готовую компанию с аккаунтом Вам.

Так же консультирую по уже имеющимся РК


Контакты для связи:
Эта тема на форуме
Ссылка на профиль ВК
Почта - kolyangusev95@gmail.com

 


Первым двум пользователям, с высокой репутацией на этом форуме, сделаю по 15 объявлений за отзыв


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