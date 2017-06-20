VPSNET.COM Безопасный, Надежный и Доступный VPS Xостинг от 2.1$

VPSNET.COM ПОСТАВЛЯЕТ БЕЗОПАСНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ VPS HOSTING
VPSnet.com предлагает надежные и доступные серверы и специализируется в области обслуживания Дата центр с 2007 года.
Выбирая услуги VPSnet, клиенты сокращают свои расходы и экономят время.
С 2007 года kомпания VPSnet запускает услугу по аренде качественных VPS серверов по самым низким ценам. Стоимость VPS сервера от 2.1$.
Вот некоторый список наших VPS серверов:
VPS-1
1 GB оперативной памяти
1 core процессора 2Ghz
10GB SSD
50Mbps линии связи
Неограниченный трафик
Ежедневное резервное копирование
1x IPv4
/ 112 (65.536 IP-адреса) IPv6
OpenVZ / Пользовательский
$ 2,10 / месяц
https://www.vpsnet.com/en/services/vps
VPS-2
2 GB оперативной памяти
/ 1 core процессора 3Ghz
15GB SSD
80Mbps линии связи
Неограниченный трафик
Ежедневное резервное копирование
1x IPv4
/ 112 (65.536 IP-адреса) IPv6
OpenVZ / Пользовательский
$ 3,1 / месяц
https://www.vpsnet.com/en/services/vps
VPS-3
3GB RAM
4GHz 2 core / CPU
20GB SSD
100Mbps линии связи
Неограниченный трафик
Ежедневное резервное копирование
1x IPv4
/ 112 (65.536 IP-адреса) IPv6
OpenVZ / Пользовательский
$ 4,19 / месяц
https://www.vpsnet.com/en/services/vps
VPS-4
4 GB оперативной памяти
5 Ghz 2 core / CPU
30GB SSD
100Mbps линии связи
Неограниченный трафик
Ежедневное резервное копирование
1x IPv4
/ 112 (65.536 IP-адреса) IPv6
OpenVZ / Пользовательский
$ 5,77 / месяц
https://www.vpsnet.com/en/services/vps
Все VPS поставляются с:
Мгновенная активация
Ежедневное резервное копирование
Профессиональная поддержка команды
Гарантия возврата денег 30 дней
Простoe использованиe панели управления
Премиум сеть
Высококачественное оборудование
Высокая частота core процессора (выше или равна 3.4 ГГц на ядро)
TUN/TAP поддержка
Руководство обратного DNS (PTR) Управление
Способность управлять ресурсами
Возможность заказать / продлить на 1 день
Бесплатно получить IPv6 адреса
Возможность обновления ресурсов сервера в любое время бесплатно (торговые ресурсов с датой истечения срока действия)
и многое другое
Широкий выбор способов оплаты:
Кредитные / дебетовые карты
PayPal
WebMoney
E-банковские системы
Payza
PaySera
SafetyPay
CashU
Банковский перевод
SMS сообщения
И многие другие
Максимальная доступность, лучшая производительность и профессиональное обслуживание клиентов позволяет нам возможность превзойти ваши ожидания.
У Вас есть вопросы? Нажмите https://www.vpsnet.c...out-us/contacts, чтобы войти в контакт и профессиональный сотрудник cвяжется с вами как можно скорее!
Наши другие услуги:
VDS - (виртуализация KVM с поддержкой / Windows, Linux / FreeBSD / Microtic / другие операционные системы)
DS - Физические (выделенные) серверы
Размещение сервера.
Информационная сеть
Вильнюс, Литва
Тест IPv4: 91.211.244.3
Тест IPv6: 2a05: 7cc0 :: 3
Kонтакты:
Эл. адрес: info@vpsnet.lt
Телефон: +370 671 74997
-
Администрация VPSnet.com
UAB ESnet