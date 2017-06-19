Делюсь опытом заработка на паблике Вк. Вложено 310 тыс, доход 30 000 р

- чем больше паблик, тем будет выше цена подписчика (аудитория во многих пабликах пересекается) - не стоит бояться если уже есть 2-5 конкурентов в нише, сделав тоже самое вы все равно будете зарабатывать - чем меньше конкуренции и уже сфера (нет аналогичных пабликов) тем выше цена подписчика- закупаться напрямую в средних и крупных пабликах дороже (если не выбивать скидку) и требует в 2-5 раз больше времени, поэтому сначала быстренько сделайте паблик и пройдите модерацию 3 постами, а уже потом начинайте рекламироваться.- чтобы вас дольше не “палили” конкуренты чуть меняйте название (сохранив смысл) и картинку, это также позволит в долгосрочной перспективе получать более дешевых подписчиков- время на бирже и в адспойлере разное: на бирже локальное, в адспойлере московское, учитывайте это при покупке рекламы. Я почти месяц закупался неправильно и в поддержке адспойлера сказали что время московское, но глядя на цифры я видел другое, что собственно поддержка вк и подтвердила.Пока у вас нет дохода с вк 150 + тыс в месяц, это не пассив, это не легкие деньги, нужно много пахать (уделят весь день а не пару часов). если у вас нет опыта: то готовьте первый 1-2-3 месяца работать только ради опыта, не стройте иллюзий. И заложите что как минимум даже если вы пройдете какие-то курсы у вас уйдет 100-150 тыс на то чтобы слить деньги и взамен получить опыт.Возможно я что-то подзабыл, либо уже считаю по другому (так как приобрел новый опыт или изменился рынок), задавайте вопросы - с удовольствием со всеми пообщаюсь, возможно смогу подсказать что-то из личного опытаP.s. Я знаю что есть много гораздо более опытных людей, я всего лишь хочу поделиться своим опытом, мыслями.P.p.s И покупайте рекламу в моей группу: напишите в личку "Привет, 777" и я сделаю вам скидочку