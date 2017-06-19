Делюсь опытом заработка на паблике Вк. Вложено 310 тыс, доход 30 000 р

Хочу поделиться своим личным опытом о том как я иду к своей цели: 300 000 руб/месяц на пабликах вконтакте.
Хочу рассказать о реалиях бизнеса и о том как не нужно спешить и много, очень много анализировать
Паблик - И так сАйдет
Хочу рассказать о реалиях бизнеса и о том как не нужно спешить и много, очень много анализировать
Паблик - И так сАйдет
Немного статистических данных:
1) дата создания: 4 апреля 2017
2) кол-во подписчиков: 161 236 человека
3) охват поста: 16 000
4) дневной охват: 130 000
5) средняя цена подписчика: 1,91 (по adspoilery)
6) аудитория: большая часть 18+
7) статистика - Ссылка
Вложено 307468. (+9424 руб на сервисы по аналитике и постам)
Заработано:
биржа вк - 63 390 руб.
напрямую - 10 150 руб.
биржа sociate - 700 руб.
Итого: 74240 руб.
Месячный доход: около 30 000 руб.
Проблемы с которыми столкнулся
1) Выбор ниши
Тут я совершил, как мне кажется, сейчас, главную свою ошибку, я не хотел тупо копировать, а что-то уникальное.
Тогда я еще не знал как правильно находить прибыльные ниши на что смотреть. Перед глазами был пример только прибыльных “яжматерей”, но я побоялся что эта тема через пару месяцев сдохнет и нужна “вечная” тематика. А они уже давно все заняты.
Каким-то образом нашел паблик “И так сойдет”, на тот момент было уже 2 условно заброшенных паблика по 400 тыс человек каждый и был один который активной вливал деньги и были очень хорошие показатели.
Я на это купился. Как через месяц стало видно, зря. Тогда подписчик у главного конкурента был по 0,5-1 руб, сейчас 2 руб.
Еще у меня был страх что другие паблики рано или поздно перестанут покупать рекламу и я принципиально отбирал ниши и покупал рекламу только в пабликах без подростков, 18+, чтобы потом “если что” - можно было зарабатывать на партнерках.
1) дата создания: 4 апреля 2017
2) кол-во подписчиков: 161 236 человека
3) охват поста: 16 000
4) дневной охват: 130 000
5) средняя цена подписчика: 1,91 (по adspoilery)
6) аудитория: большая часть 18+
7) статистика - Ссылка
Вложено 307468. (+9424 руб на сервисы по аналитике и постам)
Заработано:
биржа вк - 63 390 руб.
напрямую - 10 150 руб.
биржа sociate - 700 руб.
Итого: 74240 руб.
Месячный доход: около 30 000 руб.
Проблемы с которыми столкнулся
1) Выбор ниши
Тут я совершил, как мне кажется, сейчас, главную свою ошибку, я не хотел тупо копировать, а что-то уникальное.
Тогда я еще не знал как правильно находить прибыльные ниши на что смотреть. Перед глазами был пример только прибыльных “яжматерей”, но я побоялся что эта тема через пару месяцев сдохнет и нужна “вечная” тематика. А они уже давно все заняты.
Каким-то образом нашел паблик “И так сойдет”, на тот момент было уже 2 условно заброшенных паблика по 400 тыс человек каждый и был один который активной вливал деньги и были очень хорошие показатели.
Я на это купился. Как через месяц стало видно, зря. Тогда подписчик у главного конкурента был по 0,5-1 руб, сейчас 2 руб.
Еще у меня был страх что другие паблики рано или поздно перестанут покупать рекламу и я принципиально отбирал ниши и покупал рекламу только в пабликах без подростков, 18+, чтобы потом “если что” - можно было зарабатывать на партнерках.
Как я сейчас отбираю нишу:
1) в adspoilere выставьте параметры: Ссылка это позволит найти свежие темы где есть мало конкуренции, но дешевый подписчик.
2) не стоит обольщаться, дальше нужно отфильтровать и отобрать только те группы где - большой охват записи поста Ссылка чем меньше соотношение охвата к кол-ву подписчиков, тем больше у вас будут заказывать рекламу и тем дороже она будет.
3) смотрим вкладку “реклама” и нужно чтобы продавалось каждый день по 3-5 постов. считаем сколько приносит паблик (там показана цена с биржи, нужно отнять 38% - 20% берет бирдж и 18% ндс). эти 3 действия помогут вам отобрать нишу для паблика с максимально быстрым возвратом средств, а это значит, что вы можете очень быстро реинвестировать и расти.
Вторая проблема:
Не пропускали долго объявлени. Вот вся переписка с модератрами - Ссылка Как видно “война” заняла около 2 недель. Честно сказать в один момент я решил “хер бы с ним, буду закупаться напрямую” и почти сдался, но когда попросил вернуть деньги - начали рассматривать вопрос.
Итак мои рекомендации из опыта, как стоит вести паблики c “пограничным” контентом и проходить модерацию:
а) Если проходите модерацию - чистите от всего запрещенного и что хоть как-то может вызвать подозрение на нарушение правил.
б) Когда прошли модерацию, можете постить более “запретные” посты.
Проблема номер 3:
В определенный момент цена подписчика поднялась у меня до 3-4 руб
Причин здесь несколько:
а) Я еще не понимал, как правильно составлять объявления, сделал новое (вместо того чтобы скопировать у конкурента) и закупился на 50-60 тыс. Поэтому пока вы не понимаете по каким принципам делать объявления чтобы они гарантированно “заходили” не вливайте много денег.
б). Покупка в группах, где закупаются группы, на которых рекламировался конкурент. Тут совет прост - “Не надо ***** изобретать велосипед”. Если бюджет ограничен покупаем только там где дешевый подписчик выходит у прямых конкурентов. Если у вас маленький бюджет то вам нужно закупаться только в пиковое время (смотрите во вкладке “аудитория” в спойлере). Это позволяет снизить стоимость подписчика на 20-40%. Да это отнимает время гораздо больше, но денег экономит существенно.
1) в adspoilere выставьте параметры: Ссылка это позволит найти свежие темы где есть мало конкуренции, но дешевый подписчик.
2) не стоит обольщаться, дальше нужно отфильтровать и отобрать только те группы где - большой охват записи поста Ссылка чем меньше соотношение охвата к кол-ву подписчиков, тем больше у вас будут заказывать рекламу и тем дороже она будет.
3) смотрим вкладку “реклама” и нужно чтобы продавалось каждый день по 3-5 постов. считаем сколько приносит паблик (там показана цена с биржи, нужно отнять 38% - 20% берет бирдж и 18% ндс). эти 3 действия помогут вам отобрать нишу для паблика с максимально быстрым возвратом средств, а это значит, что вы можете очень быстро реинвестировать и расти.
Вторая проблема:
Не пропускали долго объявлени. Вот вся переписка с модератрами - Ссылка Как видно “война” заняла около 2 недель. Честно сказать в один момент я решил “хер бы с ним, буду закупаться напрямую” и почти сдался, но когда попросил вернуть деньги - начали рассматривать вопрос.
Итак мои рекомендации из опыта, как стоит вести паблики c “пограничным” контентом и проходить модерацию:
а) Если проходите модерацию - чистите от всего запрещенного и что хоть как-то может вызвать подозрение на нарушение правил.
б) Когда прошли модерацию, можете постить более “запретные” посты.
Проблема номер 3:
В определенный момент цена подписчика поднялась у меня до 3-4 руб
Причин здесь несколько:
а) Я еще не понимал, как правильно составлять объявления, сделал новое (вместо того чтобы скопировать у конкурента) и закупился на 50-60 тыс. Поэтому пока вы не понимаете по каким принципам делать объявления чтобы они гарантированно “заходили” не вливайте много денег.
б). Покупка в группах, где закупаются группы, на которых рекламировался конкурент. Тут совет прост - “Не надо ***** изобретать велосипед”. Если бюджет ограничен покупаем только там где дешевый подписчик выходит у прямых конкурентов. Если у вас маленький бюджет то вам нужно закупаться только в пиковое время (смотрите во вкладке “аудитория” в спойлере). Это позволяет снизить стоимость подписчика на 20-40%. Да это отнимает время гораздо больше, но денег экономит существенно.
Немного, что вам стоит знать перед тем как окунуться в эту сферу:
- чем больше паблик, тем будет выше цена подписчика (аудитория во многих пабликах пересекается) - не стоит бояться если уже есть 2-5 конкурентов в нише, сделав тоже самое вы все равно будете зарабатывать - чем меньше конкуренции и уже сфера (нет аналогичных пабликов) тем выше цена подписчика
- закупаться напрямую в средних и крупных пабликах дороже (если не выбивать скидку) и требует в 2-5 раз больше времени, поэтому сначала быстренько сделайте паблик и пройдите модерацию 3 постами, а уже потом начинайте рекламироваться.
- чтобы вас дольше не “палили” конкуренты чуть меняйте название (сохранив смысл) и картинку, это также позволит в долгосрочной перспективе получать более дешевых подписчиков
- время на бирже и в адспойлере разное: на бирже локальное, в адспойлере московское, учитывайте это при покупке рекламы. Я почти месяц закупался неправильно и в поддержке адспойлера сказали что время московское, но глядя на цифры я видел другое, что собственно поддержка вк и подтвердила.
Пока у вас нет дохода с вк 150 + тыс в месяц, это не пассив, это не легкие деньги, нужно много пахать (уделят весь день а не пару часов). если у вас нет опыта: то готовьте первый 1-2-3 месяца работать только ради опыта, не стройте иллюзий. И заложите что как минимум даже если вы пройдете какие-то курсы у вас уйдет 100-150 тыс на то чтобы слить деньги и взамен получить опыт.
Возможно я что-то подзабыл, либо уже считаю по другому (так как приобрел новый опыт или изменился рынок), задавайте вопросы - с удовольствием со всеми пообщаюсь, возможно смогу подсказать что-то из личного опыта
P.s. Я знаю что есть много гораздо более опытных людей, я всего лишь хочу поделиться своим опытом, мыслями.
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