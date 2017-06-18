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Воркшоп по настройке авторассылок ВК

Автор темы lingvista, Вчера, 15:05
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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 163 сообщений
54
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 15:05

Вас интересует нововведение, которое изменит ведение онлайн-бизнеса навсегда?

Речь идёт об инновационной замене классического email-маркетинга, когда ваши самые ценные материалы приходят напрямую в "личку" ВК?

Уже очевидно, что еmail-маркетинг медленно, но верно умирает. На замену ему приходит месседж-маркетинг в социальных сетях.

 

При каждом новом преобразовании рынка появляется и новый инструмент, благодаря которому можно совладать с переменами и взять их под контроль. И сейчас один из этих  инструментов - революционный сервис рассылок во Вконтакте - Social Send.

С его помощью Вы сможете доставить любое ваше обращение к читателям, подписчикам и клиентам прямо в личные сообщения во ВКонтакте. То есть туда, куда 99% людей заходят ежедневно.

И это не единственная опция данного сервиса!
Вы можете также собирать новых подписчиков с Instagram, с Ваших сайтов, лендингов, лид-магнитов.
В Social Send Вы легко настроите этот процесс и сможете отправлять рассылки вашим лидам прямо в ВКонтакте.

 

Image 002.png

 

Каждый участник воркшопа получит:

- настройку своей первой рассылки в ВК прямо в прямом эфире
- разбор общих принципов экологичных рассылок с читаемость до 97%
- инструкцию  по сбору лидов прямо внутри ВК: группа, посты, товары, личная переписка
- установку сбора лидов ВК на ваш лендинг или сайт

 

Прилагается вкусный бонус ;)

 

Получите практические навыки с возможностью применения "здесь и сейчас".

 

Принять участие в воркшопе  >>>

 


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Воркшоп по настройке авторассылок ВК

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