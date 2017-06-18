Воркшоп по настройке авторассылок ВК

Отправлено Вчера, 15:05

Вас интересует нововведение, которое изменит ведение онлайн-бизнеса навсегда?



Речь идёт об инновационной замене классического email-маркетинга, когда ваши самые ценные материалы приходят напрямую в "личку" ВК?



Уже очевидно, что еmail-маркетинг медленно, но верно умирает. На замену ему приходит месседж-маркетинг в социальных сетях.

При каждом новом преобразовании рынка появляется и новый инструмент, благодаря которому можно совладать с переменами и взять их под контроль. И сейчас один из этих инструментов - революционный сервис рассылок во Вконтакте - Social Send.



С его помощью Вы сможете доставить любое ваше обращение к читателям, подписчикам и клиентам прямо в личные сообщения во ВКонтакте. То есть туда, куда 99% людей заходят ежедневно.



И это не единственная опция данного сервиса!

Вы можете также собирать новых подписчиков с Instagram, с Ваших сайтов, лендингов, лид-магнитов.

В Social Send Вы легко настроите этот процесс и сможете отправлять рассылки вашим лидам прямо в ВКонтакте.

Каждый участник воркшопа получит:

- настройку своей первой рассылки в ВК прямо в прямом эфире

- разбор общих принципов экологичных рассылок с читаемость до 97%

- инструкцию по сбору лидов прямо внутри ВК: группа, посты, товары, личная переписка

- установку сбора лидов ВК на ваш лендинг или сайт

Прилагается вкусный бонус

Получите практические навыки с возможностью применения "здесь и сейчас".

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