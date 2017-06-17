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Остекление коттеджа

Автор темы klima, Сегодня, 05:02

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#1 klima

klima

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Отправлено Сегодня, 05:02

Остекление коттеджа – это уют и комфорт для вас и ваших родных. Компания ЮБК представляет систему остекления F4 Thermo – адаптированную к российским погодный условиям теплую систему. Можно сместить стеклянные панели, открыв проем, абсолютно не ухудшая этим теплоизоляцию системы в закрытом состоянии. То есть, любая пристройка, беседка или веранда превратится зимой в зону комфорта и релаксации при наличии внутри источника тепла, ну а в летние дни все стеклянные полотна могут быть свернуты, давая полный приток света и воздуха.

 

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http://u-bk.ru/osteklenie-kottedzhey


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