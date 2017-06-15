Архетипо-Географическая Экспедиция

Отправлено Вчера, 17:59

Приглашаем Вас в Архетипо-Географическую Экспедицию по городам России и Европы с проф. психологии и создателем метода краткосрочной терапии «Архетипические Технологии» и «Магический Театр» В.Е. Лебедько.

Цели:

- точная и быстрая диагностика причин негативных состояний и ситуаций;

- работа с любыми запросами;

- индивидуальная проработка блокировок и психологических травм;

- разрешение внутренних конфликтов.

Суть:

Благодаря особому методу мы соединяем архетип и точку на карте в соответствии с запросом, что позволяет быстро, экологично и точно выйти на истинную проблему человека. То, на что раньше тратились месяцы терапии и медитаций за счет уникальной техники разрешается в кратчайшие сроки. Мы получаем «карту сокровищ Души», выносим ее в физический мир и накладываем на местность. Мы уже не просто путешествуем по «местам силы», а соединяем пространство местности и пространство Души, находя каждый свое «сокровище» или артефакт как во внутреннем, так и во внешнем мире.

Подробности, регистрация здесь: https://www.psyarh.com/arhetipo-geografiya

Группы в ВК: https://vk.com/club145972494

https://vk.com/event147949101

https://vk.com/lebedko10