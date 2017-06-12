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Индикатор для Бинарных опционов PaRaTOM

Автор темы treider1458, Вчера, 12:43

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#1 treider1458

treider1458

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Отправлено Вчера, 12:43

Индикатор для Бинарных опционов PaRaTOM

Индикатор PaRaTOM разработан для торговли Бинарными опционами. Но как показала практика сигналами этого индикатора уже с успехом торгуют и на рынке Форекс.

Для торговли Бинарными опционами индикатор дает сигналы с экспирацией на одну свечу. Торговать можно на любом таймфрейме. Теперь для покупки контракта на Бинарных опционах известны два ключевых параметра, это направление торговли и время продолжительности контракта. Больше и не нужно.

1.Получить этот индикатор можно воспользовавшись моим суперпредложением. Тогда вместе с этим индикатором вы будите иметь доступ и ко всем другим моим индикаторам – подробности здесь: https://goo.gl/TfDqjo

Более того, Вы всегда сможете получать бесплатно мои новые разработки в виде индикаторов и советников в будущем!  Это действительно выгодное предложение и воспользуется им тот, кто поймет его ценность.
  Таким образом вы всегда будите в курсе моих новых идей в торговле БО и в числе первых сможете воспользоваться ими. Причем совершенно бесплатно.

2. Второй вариант получить этот индикатор здесь: https://goo.gl/ocyL5D
 

 


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