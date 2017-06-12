Отправлено Вчера, 12:43

Индикатор для Бинарных опционов PaRaTOM



Индикатор PaRaTOM разработан для торговли Бинарными опционами. Но как показала практика сигналами этого индикатора уже с успехом торгуют и на рынке Форекс.



Для торговли Бинарными опционами индикатор дает сигналы с экспирацией на одну свечу. Торговать можно на любом таймфрейме. Теперь для покупки контракта на Бинарных опционах известны два ключевых параметра, это направление торговли и время продолжительности контракта. Больше и не нужно.



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