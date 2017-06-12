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Букмекерская контора - Фонбет

Автор темы Romanhik, Сегодня, 02:25

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#1 Romanhik

Romanhik

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Отправлено Сегодня, 02:25

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На странице можно почитать описание букмекерской конторы Фонбет. Фонбет является российской официально разрешенной букмекерской конторой, предоставляющей услуги по размещению спортивных ставок онлайн. БК Фонбет обладает широкой сетью приемных пунктов ставок, лицензия ФНС получена в 2017 году, до этого была офшорная регистрация. Примечательно то, что компания была признана лучшей букмекерской сетью 2016 года.

 

Читайте полное описание БК Фонбет на странице: http://favoritnr1.co...ya-kontora.html


Сообщение отредактировал Romanhik: Сегодня, 02:26

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