Отправлено Сегодня, 11:25

Новая услуга от биржи крауд-маркетинга ЛинкПост - "Крауд-ссылки за Вашу цену". На сайте существует стандартный тариф, по 2 доллара за ссылку. Но теперь, сервис предоставляет возможность каждому желающему возможность предложить свою цену. Теперь цены диктует народ!

Популярность линкбилдинга продолжает расти, особенно в сферах продаж и предоставления услуг. К сожалению, не каждому начинающему бизнесмену данные услуги по карману, некоторые биржи "гнут" прямо таки космические цены за предоставление данного рода услуг. Мы решили пойти навстречу людям, и дать им возможность самим назначать цены за ссылки. Сколько должна стоить крауд-ссылка? Я отвечу вопросом - А сколько Вы готовы за нее заплатить? (в.о. директора "ЛинкПост" Александр Небрежный ).

Ознакомится с подробностями и заказать услуги крауд-маркетинга можно на сайте http://linkpost.top

Крауд-маркетинг - работает, потому что он строится на доверии.