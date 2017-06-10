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ЛинкПост - крауд-ссылки за Вашу цену

Автор темы Linkpost, Сегодня, 11:25

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#1 Linkpost

Linkpost

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Отправлено Сегодня, 11:25

 Новая услуга от биржи крауд-маркетинга ЛинкПост - "Крауд-ссылки за Вашу цену". На сайте существует стандартный тариф, по 2 доллара за ссылку. Но теперь, сервис предоставляет возможность каждому желающему возможность предложить свою цену. Теперь цены диктует народ! 

  Популярность линкбилдинга продолжает расти, особенно в сферах продаж и предоставления услуг. К сожалению, не каждому начинающему бизнесмену  данные услуги по карману, некоторые биржи "гнут" прямо таки космические цены за предоставление данного рода услуг. Мы решили пойти навстречу людям, и дать им возможность самим назначать цены за ссылки. Сколько должна стоить крауд-ссылка? Я отвечу вопросом - А сколько Вы готовы за нее заплатить?   (в.о. директора "ЛинкПост" Александр Небрежный ).

  Ознакомится с подробностями и заказать услуги крауд-маркетинга можно на сайте http://linkpost.top

Крауд-маркетинг - работает, потому что он строится на доверии.


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