300$ в сутки реальные деньги для партнерки бинарных опционов

Отправлено Сегодня, 16:17

«В наше время только ленивый не зарабатывает в интернете!» ©

Как перестать быть тем «ленивцем», что еще не получает выгоду от всемирной сети интернет? Ответ на это вопрос можно найти на все тех же просторах интернета. Однако, главной проблемой является вопрос не «Как заработать?», а вопрос «Какой именно вид заработка нам больше всего подходит?». Среди множества видов заработка в интернете особенно интересными для нас будут те, что не требуют вложения денег и титанических усилий для организации бизнес процесса. Таким видом заработка является использование партнерских и реферальных программ инвестиционных и брокерских компаний. Доходность от торговли на финансовых рынках может оказаться очень высокой, что заставляет людей толпами бежать к брокерам и заводить к ним деньги. А с этих денег партнер может получить значительную сумму в виде партнерских отчислений. Став партером и разместив ссылку на своем интернет ресурсе или же на различных форумах (для обычного пользователя интернета) можно иметь постоянный доход без вложения средств и усилий. Как это все работает?

Возьмём для примера компанию ExpertOption – брокера бинарных опционов.

(кроме этого есть множество лендингов, высокая конверсия и минимум полей для заполнения при регистрации)

Компания предоставляет лучший сервис для клиентов среди себе подобных, чем и выделяется. Более того, у них есть множество других фишек и полезных инструментов для клиента, помогающих ему заработать. Компании есть чем привлечь клиента. Но на этом внимание заострять не будем, потому как компания нам интересна в первую очередь благодаря их партнерской программе. Их партнерская программа позволяет получать до 60% от доходности брокера постоянно с каждого клиента до тех пор, пока он торгует через компанию. Организовав приток клиентов можно без усилий пожинать плоды.

Где искать клиентов? Этот вопрос больше актуален для обычных людей, не имеющих своих сайтов или раскрученных блогов. Можно начать с простого:

1. Вбить в поисковике запрос «форекс форум»;

2. Зарегистрироваться на 5-10 форумах (для начала);

3. Выбрать любой холивар про форекс и создать пост для привлечения внимания, например, «Я получил бесплатно $1000 для обучения торговле в компании ExpertOtpion!», и вставить свою партнерскую ссылку.

И все. Людям станет любопытно, пройдут по ссылке, и некоторые станут клиентами. Конечно, просто разместить один пост мало, нужно еще и создавать активность, участвуя в обсуждении и подогревая интерес к компании. В каждом из обсуждения можно в процессе аргументирования своего мнения вставлять ссылки. Потратив немного усилий, тема заживет своей жизнью и уже другие люди будут цитировать партнерскую ссылку, распространяя ее за вас. Доходность от такой деятельности говорит сама за себя:

Партнёрская программа имеет разнообразный набор инструментов для размещения ссылок:

• Промо линки;

• Виджеты;

• Баннеры;

• Баннеры для вебмастеров;

• Лендинги;

• Попапы;

• Постбэк.

Также для вебмастеров бесплатно предоставляются уникальный контент для размещения на своих сайтах: обзоры, статьи, стратегии, советы и прочее. Все это значительно облегчает работу и сокращает прилагаемые усилия для получения заработка. А полученный доход можно вывести любым способом на выбор:

• Wire Transfer (Банковский Перевод);

• Webmoney (USD ONLY) ;

• Paypal;

• ecoin.cc;

• Paxum;

• QIWI;

• Yandex Money;

• Neteller;

• Skrill;

• PayWeb;

• UnionPay;

• PerfectMoney;

• FasaPay ;

• Epese;

• ePayments.

Довольно простой способ делать деньги, не так ли? Партнерство с ExpertOption позволяет несколько раз в месяц получать «небольшой» доход, к примеру, как на рис. 2.

Но это если вы просто работаете с форумами и время от времени обновляете свои ссылки. Если же потратить больше усилий или же если вы вебмастер, то суммы дохода уже будут иметь более высокий порядок.

Широкий набор инструментов статистики позволит вам отслеживать источники получения прибыли и эффективно управлять размещением ссылок.

Международная компания ExpertOption имеет широкую известность по всему миру, большинство клиенты после торговли на демо открывают реальный счет и, как минимум, половина из них делает повторный депозит. Благодаря этому, партнерские 50-60% от дохода компании представляют собой внушительную сумму даже для вебмастеров. Все что нужно сделать, чтобы стать партнером, это пройти регистрацию в программе в один клик, разместить ссылку и получать доход. Все вопросы и сложности помогут решить сотрудники службы поддержки.