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Делюсь промокодами на 3 месяца хостинга Макхост! Все тарифы.

Автор темы glavprofit, Сегодня, 15:20

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#1 glavprofit

glavprofit

    Ученик

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:20

 
Число вводов промо-кода не ограничено. Акция бессрочная.
 
Никаких ограничений на тарифе нет. Вы получите услуги в том же объеме и того же качества, как и те люди, которые заплатили за тариф.
 
Перенос сайтов от старого хостера осуществляется бесплатно, нужно лишь создать запрос в тех.поддержку!
 
Переходите по ссылке: 
mchost.ru
и попадаете на страницу с описанием тарифов, выбираете Мак-10, мак-15 или мак-30
 
Дальше заполняете е-мейл и указываете промо-код в специальном поле:
Для тарифа Мак-10:  01CA-42A0-BFF3-2BC2
Для тарифа Мак-15:  6361-F8BA-7C9A-3302
Для тарифа Мак-30:  D220-C973-3CAC-32B8
 
mchost.png
 
Для активации аккаунта нужно пополнить на 100 р, которые остаются на счету, не тратятся.
Бесплатный хостинг на 93 дня, если вам не понравилось - можете вывести эти 100 руб после 3-х месяцев.
 
 
 
Чем так хорош хостинг Макхост?
Свыше 50 000 постоянных клиентов, 330 000 сайтов на обслуживании, на рынке с 2001 года
1. Отзывчивая и быстро отвечающая служба поддержки. Мне ответили через 4 минуты на мое обращение перенести сайты со старого хостинга. И через 58 минут пришло сообщение, что сайты уже перенесены. Рассматривают вопросы действительно быстро.
2. Стабильность работы сайта за счет высокого аптайма.
3. Хостер создает ежедневный бэкап сайтов, чтобы в случае проблемы, вы всегда имели резервную копию под рукой.
4. Полный пакет функций даже в самом дешевом тарифе.
 

 


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