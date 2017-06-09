Делюсь промокодами на 3 месяца хостинга Макхост! Все тарифы.

Число вводов промо-кода не ограничено. Акция бессрочная.
Никаких ограничений на тарифе нет. Вы получите услуги в том же объеме и того же качества, как и те люди, которые заплатили за тариф.
Перенос сайтов от старого хостера осуществляется бесплатно, нужно лишь создать запрос в тех.поддержку!
Переходите по ссылке:
mchost.ru
и попадаете на страницу с описанием тарифов, выбираете Мак-10, мак-15 или мак-30
Дальше заполняете е-мейл и указываете промо-код в специальном поле:
Для тарифа Мак-10: 01CA-42A0-BFF3-2BC2
Для тарифа Мак-15: 6361-F8BA-7C9A-3302
Для тарифа Мак-30: D220-C973-3CAC-32B8
Для активации аккаунта нужно пополнить на 100 р, которые остаются на счету, не тратятся.
Бесплатный хостинг на 93 дня, если вам не понравилось - можете вывести эти 100 руб после 3-х месяцев.
Чем так хорош хостинг Макхост?
Свыше 50 000 постоянных клиентов, 330 000 сайтов на обслуживании, на рынке с 2001 года
1. Отзывчивая и быстро отвечающая служба поддержки. Мне ответили через 4 минуты на мое обращение перенести сайты со старого хостинга. И через 58 минут пришло сообщение, что сайты уже перенесены. Рассматривают вопросы действительно быстро.
2. Стабильность работы сайта за счет высокого аптайма.
3. Хостер создает ежедневный бэкап сайтов, чтобы в случае проблемы, вы всегда имели резервную копию под рукой.
4. Полный пакет функций даже в самом дешевом тарифе.