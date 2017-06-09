Делюсь промокодами на 3 месяца хостинга Макхост! Все тарифы.

Отправлено Сегодня, 15:20

Число вводов промо-кода не ограничено. Акция бессрочная.

Никаких ограничений на тарифе нет. Вы получите услуги в том же объеме и того же качества, как и те люди, которые заплатили за тариф.

Перенос сайтов от старого хостера осуществляется бесплатно, нужно лишь создать запрос в тех.поддержку!

Переходите по ссылке:

mchost.ru

и попадаете на страницу с описанием тарифов, выбираете Мак-10, мак-15 или мак-30

Дальше заполняете е-мейл и указываете промо-код в специальном поле:

Для тарифа Мак-10: 01CA-42A0-BFF3-2BC2

Для тарифа Мак-15: 6361-F8BA-7C9A-3302

Для тарифа Мак-30: D220-C973-3CAC-32B8

Для активации аккаунта нужно пополнить на 100 р, которые остаются на счету, не тратятся.

Бесплатный хостинг на 93 дня, если вам не понравилось - можете вывести эти 100 руб после 3-х месяцев.

Чем так хорош хостинг Макхост?

Свыше 50 000 постоянных клиентов, 330 000 сайтов на обслуживании, на рынке с 2001 года

1. Отзывчивая и быстро отвечающая служба поддержки. Мне ответили через 4 минуты на мое обращение перенести сайты со старого хостинга. И через 58 минут пришло сообщение, что сайты уже перенесены. Рассматривают вопросы действительно быстро.

2. Стабильность работы сайта за счет высокого аптайма.

3. Хостер создает ежедневный бэкап сайтов, чтобы в случае проблемы, вы всегда имели резервную копию под рукой.

4. Полный пакет функций даже в самом дешевом тарифе.